Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

____

TikTok no dejará de funcionar en la Unión Europea el 15 de marzo

LA AFIRMACIÓN: La red social TikTok dejará de funcionar de forma generalizada en toda la Unión Europea (UE) el 15 de marzo por tratarse de una aplicación digital china.

LOS HECHOS: TikTok no dejará de funcionar de forma generalizada en la UE. La Comisión Europea, órgano ejecutivo y de iniciativa legislativa de la UE, ordenó a sus empleados suspender la utilización de la aplicación ante preocupaciones de ciberseguridad, pero la medida no fue ordenada para la población en general.

La Comisión Europea informó el 23 de febrero que prohibió temporalmente TikTok en los teléfonos usados por sus empleados como una medida de ciberseguridad.

La medida refleja las crecientes preocupaciones de autoridades occidentales sobre la aplicación de propiedad china para compartir videos, reportó The Associated Press.

Tras la decisión del poder ejecutivo de la UE, en las redes sociales han circulado afirmaciones falsas en torno a la medida.

Por ejemplo, videos que circulan en TikTok y Facebook dicen erróneamente que la decisión de la Comisión Europea será aplicable para la población de la UE de forma generalizada y que por esto, la aplicación dejará de funcionar en toda la región.

Pero no es verdad que la orden de suspender el uso de la aplicación a más tardar el 15 de marzo sea aplicable para toda la población de la región.

De acuerdo con representantes de la UE consultados por AP, a los empleados de la comisión se les indicó que deben eliminar TikTok de los dispositivos que usan para negocios profesionales antes del 15 de marzo.

“Para incrementar la ciberseguridad, la Junta de Administración Corporativa de la Comisión ha decidido suspender el uso de la aplicación TikTok en sus dispositivos corporativos y en los dispositivos personales inscritos en el servicio de telefonía móvil de la comisión. Esta medida busca proteger a la comisión de amenazas a la ciberseguridad”, dice un comunicado en el sitio oficial de la UE sobre esta medida.

Además, AP no encontró ningún indicio de que las autoridades de la UE hayan emitido una orden generalizada a la población de suspender la utilización de la aplicación.

TikTok enfrenta un escrutinio cada vez más intenso por parte de Europa y Estados Unidos por la seguridad y privacidad de datos, en medio de preocupaciones de que la aplicación podría usarse para promover posturas a favor de Beijing o recopilar información de los usuarios, reportó AP.

La medida de la UE se da tras pasos similares en Estados Unidos, donde más de la mitad de las autoridades estatales y el Congreso han prohibido TikTok en los dispositivos oficiales gubernamentales.

— El periodista de la AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

____

Propuesta de enviar militares de EEUU a territorio mexicano aún está en revisión y no es nueva

LA AFIRMACIÓN: De último momento se anunció que Estados Unidos quiere enviar fuerzas militares a México para acabar con los cárteles de droga.

LOS HECHOS: Un representante republicano presentó una iniciativa para utilizar Fuerzas Armadas de Estados Unidos en territorio mexicano para combatir a los cárteles de droga, pero la propuesta aún no ha sido aprobada, se encuentra en revisión.

Una publicación señala incorrectamente: “¡DE ÚLTIMO MOMENTO, ESTADOS UNIDOS QUIERE ENVIAR FUERZAS MILITARES A MÉXICO PARA ACABAR CON LOS CÁRTELES!”

Posteriormente, dice que el senadorDan Crenshaw “acaba de presentar una iniciativa” para autorizar al presidente de Estados Unidos Joe Biden utilizar a las Fuerzas Armadas en México y combatir a los cárteles de la droga que trafican fentanilo.

Pero aunque la iniciativa de Crenshaw sí propone esa medida, ésta no ha sido aprobada. Se encuentra en la Cámara de Representantes y está siendo analizada por la Comisión de Asuntos Exteriores.

La propuesta plantea “autorizar el uso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra los responsables de traficar fentanilo o una sustancia relacionada con el fentanilo o llevar a cabo otras actividades relacionadas que causen desestabilización regional en el hemisferio occidental”.

Además, la iniciativa no “se acaba de presentar”, en realidad fue llevada al Congreso de Estados Unidos por Crenshaw y Michael Waltz el pasado 12 de enero.

Esta propuesta fue comentada por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 6 de marzo en su conferencia matutina. “Dan Crenshaw, este senador, pues son de los que están en contra de México. Lo paso al costo ahí, a nuestros paisanos de allá, que recuerden que él no quiere a su patria, no quiere a su madre, porque éstos siempre están denostando a México para sacar raja electoral”, dijo el mandatario.

El mandatario remató después: “Todavía es peor que quieren utilizar la fuerza militar para intervenir en la vida pública de otro, invadir a otro país con la excusa de que van sobre narcotraficantes, terroristas. Desde luego es pura propaganda, sin embargo, hay que estar rechazando todas esas pretensiones de intervencionismo en México”.

En los últimos días la idea de enviar al ejército estadounidense a combatir a los cárteles mexicanos ha ganado atención luego de que cuatro estadounidenses fueran secuestrados el pasado 3 de marzo en el estado mexicano de Tamaulipas. El 7 de marzo dos de ellos fueron hallados muertos, uno herido y el una mujer ilesa.

El mismo día por la noche, el senador republicano Lindsey Graham de Carolina del Sur dijo a Fox News en una entrevista que presentaría una ley para “sentar las bases” para usar la fuerza militar en México para combatir a los cárteles de narcotráfico.

También ese día la representante Marjorie Taylor Greene dijo en Twitter que el ejército de Estados Unidos debería cruzar a México y “atacar estratégicamente” los cárteles de narcotráfico.

“Nuestro ejército debe estar estacionado en nuestra frontera sur”, dijo Greene en su tuit. “Deberíamos atacar de manera estratégica y sacar a los cárteles mexicanos, no al gobierno mexicano ni a su gente, sino a los cárteles mexicanos que los controlan a todos. ¡Son terroristas y criminales internacionales que asesinan a estadounidenses todos los días con drogas y delincuencia!”.

El 8 de marzo los senadores republicanos Graham y John Kennedy anunciaron que presentarán un proyecto de ley para declarar a los carteles del narcotráfico en México como organizaciones terroristas extranjeras.

De acuerdo con los legisladores, el objetivo de esta iniciativa es poder activar más mecanismos contra ellos, como autorizar que el Ejército de Estados Unidos pueda intervenir y combatir a los grupos del crimen organizado, incluso en territorio mexicano.

El 9 de marzo López Obrador se pronunció al respecto. “Nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero, mucho menos el ingreso de Fuerzas Armadas”, comentó. Luego detalló que dicha iniciativa, además de irresponsable, es una “ofensa para el pueblo de México”, para su independencia y para su soberanía.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo en Twitter: “Es inaceptable y contrario al derecho la intención de Lindsey Graham (senador republicano por Carolina del Sur) y John Kennedy (senador republicano por Luisiana) de promover el uso de fuerzas militares de EU en territorio nacional. Respaldo total al presidente López Obrador”.

El funcionario señaló que además de ser una estrategia electoral, la medida sería impracticable.

— La periodista de la AP Abril Mulato verificó esta información. ____

Video no muestra derribo de un ovni, se creó digitalmente

LA AFIRMACIÓN: Video muestra cómo un avión F-22 Raptor derriba un objeto volador no identificado.

LOS HECHOS: El video fue creado digitalmente en un programa de simulación de combates aéreos. La grabación se publicó en febrero desde una cuenta de TikTok que difunde contenidos similares.

Un video compartido ampliamente en Facebook muestra el momento en el que un avión F-22 Raptor dispara contra un objeto volador que posteriormente se incendia.

“F-22 RAPTOR DERRIBA OVNI”, dice la publicación que acumula 804.000 reacciones desde el 8 de marzo.

Usuarios de la red social tomaron el video como cierto y debatieron sobre la supuesta presencia de vida extraterrestre, sobre la facilidad con que un avión humano lo destruyó y sugirieron que las autoridades trataban de ocultar algo con la grabación.

La publicación se difundió un mes después de que el gobierno estadounidense derribara cuatro objetos voladores: un supuesto globo espía y tres que pertenecían a compañías privadas, investigadores del clima o aficionados, de acuerdo con el presidente estadounidense Joe Biden.

No obstante, la escena del video no es real ni está relacionada con los derribos del mes pasado.

Una búsqueda inversa de sus fotogramas llevó a un video publicado el 12 de febrero en la cuenta de TikTok de Windershot, quien sube videos creados con el simulador Digital Combat Simulator World.

El video que se comparte como si fuera reciente aparece con el mensaje: “F-22 Raptor vs Drone in DCS ' Digital Combat Simulator”. En la sección de comentarios, Windershot confirmó que el video era una creación digital.

En su canal de YouTube, donde subió la misma simulación, el usuario indicó que “proviene del videojuego llamado DCS”. AP envió un mensaje a Windershot pero no obtuvo una respuesta inmediata.

— El periodista de la AP León Ramírez verificó esta información ____

Declaración de López Obrador sobre satélites fue sacada de contexto

LA AFIRMACIÓN: Publicación utiliza discurso del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para afirmar que los satélites no existen y defender la teoría de que la Tierra es plana.

LOS HECHOS: El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador prometió al inicio de su gobierno que aumentaría la cobertura de internet en el país y que su servicio sería gratuito en todas las plazas, escuelas e instalaciones públicas.

Ante las dificultades para alcanzar esta meta, López Obrador reconoció en un evento de 2022 que “uno, dos, tres satélites” serían insuficientes para brindar internet a todo el territorio mexicano.

“Yo pensaba que no era ningún problema, porque hablan demasiado del avance tecnológico y uno piensa que existe realmente ese avance; pues no, no se ha avanzado tanto. No hay, por ejemplo, un satélite que alumbre todo el territorio nacional y que a través de ese satélite nos podamos comunicar”, dijo.

Pero la grabación de este evento fue utilizada en una publicación que circula en Facebook y TikTok para asegurar que el mandatario dijo que los satélites no existen, una narrativa promovida por grupos terraplanistas.

Además de que la declaración de López Obrador fue sacada de contexto, es contraria a otros mensajes y acciones que ha impulsado el gobierno mexicano. El mes pasado, durante la conferencia presidencial, se abordó nuevamente la cobertura de internet en zonas apartadas y un video mencionó el uso de esta tecnología.

“Si una comunidad estuviera fuera del alcance de la fibra óptica, su torre de telecomunicación se conecta a un nodo de internet por vía satelital”, indicó un video presentado el 15 de febrero de 2023.

En diciembre de 2019, el gobierno reportó el despegue con éxito del cohete Falcon-9 de Space-X, que llevaba el nanosatélite mexicano AztechSat-1. Este dispositivo se puso en órbita desde la Estación Espacial Internacional el 19 de febrero de 2020 y hasta la fecha se mantiene en operación.

Los satélites, explica el portal de la NASA, han permitido ver grandes áreas de la Tierra al mismo tiempo, así como del espacio, con lo que se han podido recolectar datos de forma más rápida.

— León Ramírez

____

Foto muestra a actor, no a sobrino de consejero electoral mexicano

LA AFIRMACIÓN: Una fotografía muestra al sobrino de Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral de México (INE), quien, según información del diario Clarín de Los Ángeles, estudia en la Escuela de Artes de California financiado por el instituto electoral.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en Twitter dice: “A ver lencho @lorenzocordovav explica esto hijo de p3%$rra”.

El texto acompaña una imagen en la que aparece el consejero presidente del INE del lado izquierdo y un hombre con barba usando una camisa azul marino parado en medio de varios estantes de lo que parecen ser libros.

Abajo de la imagen se lee la frase: “¿Quién va a averiguar si es cierta la información del desvío del erario público que hace este sujeto en beneficio de su familia? ¿SAT?”.

Del lado derecho de las fotografías hay otro texto que señala: “El diario Clarín de Los Ángeles publicó que el sobrino de Lorenzo Córdova, ciudadano estadounidense, estudia en la Escuela de Artes de California. El INE paga una factura de este sujeto por más de 15,000 dólares e ingresándola como capacitación. ¿Acaso los mexicanos tenemos la obligación de pagar con nuestros impuestos colegiaturas de un extranjero pariente de esta lacra?”.

Pero, en primer lugar, quien aparece en la fotografía a un lado de Córdova es John Krasinski, actor, escritor y director estadounidense conocido por su papel de Jim Halpert en la serie The Office. No es un familiar de Córdova.

Tras realizar una búsqueda inversa de imágenes, la AP encontró que la foto, que en realidad muestra decenas de vinilos, se publicó originalmente el 25 de julio de 2016 en la cuenta de Instagram de Krasinski.

La imagen fue tomada, según la descripción de la foto, en la estación de radio Kcrw que transmite desde el Santa Monica College en Santa Mónica, California, un instituto que se encuentra a 52 kilómetros del Instituto de las Artes de California.

Además, AP no encontró registros oficiales o mediáticos que prueben que el INE está financiando los estudios de algún familiar de Córdova en Estados Unidos y el Diario el Clarín de Los Ángeles, supuesta fuente de donde surgió la información falsa, no existe.

La actual administración mexicana encabezada por el presidente López Obrador lleva años en una pelea constante contra las autoridades electorales, ya que se consideró víctima de fraude en diversas convocatorias a las urnas. No obstante, fue el actual INE el que oficializó en 2018 la abrumadora victoria electoral que lo llevó a la presidencia.

Los constantes desencuentros han propiciado que en los últimos años tanto el INE como Córdova sean blanco de desinformación por parte de usuarios de las redes sociales afines al mandatario.

El pasado 2 de marzo fueron promulgadas la reforma electoral de López Obrador que reduce salarios de funcionarios del INE, recorta el financiamiento para las oficinas electorales locales y la capacitación de ciudadanos que operan y supervisan estos centros de votación y disminuye las sanciones para candidatos que no reporten sus gastos de campaña.

Con la entrada en vigor de las reformas, Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del órgano electoral y mano derecha de Córdova, fue cesado tras 14 años en funciones debido a que en las modificaciones a las leyes secundarias se detallaba que una nueva persona tenía que ocupar dicho cargo. Sin embargo, el 13 de marzo el funcionario obtuvo una suspensión provisional que le permitió regresar a sus funciones.

El presidente del INE aplaudió la decisión y señaló que con la suspensión definitiva que se le otorgó al secretario ejecutivo del INE, “se hace un acto de justicia que restituye en sus funciones a un funcionario probo, honesto y comprometido, a quien el sistema electoral y la democracia le deben mucho”.

Córdova tomó posesión como el primer presidente del instituto electoral mexicano en 2014 y dejará el cargo el próximo 3 de abril.

— Abril Mulato ___

Encuentra más verificaciones de AP aquí: https://apnews.com/hub/ap-verifica

___

Sigue a @APFactCheck en Twitter: https://twitter.com/APFactCheck