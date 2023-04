NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — El difunto astro de la música country Kenny Rodgers grabó canciones inéditas que formarán parte de un nuevo disco que saldrá a la venta en junio.

Después de una trayectoria que abarcó los géneros del jazz, rock, country y pop, el baladista ganador del Grammy apodado “The Gambler” falleció en 2020 a los 81 años. Su viuda, Wanda Rogers, organizó el álbum póstumo de nombre “Life is Like a Song” que se estrenará el 2 de junio en UMe.

Las grabaciones realizadas entre 2008 y 2011 incluyen canciones originales y covers como “Wonderful Tonight” de Eric Clapton y “At Last”, que popularizó Etta James, la cual estará en una versión de lujo del disco. El álbum también incluirá dos canciones dadas a conocer anteriormente, su dueto con Dolly Parton “Tell Me That You Love Me”, y “Goodbye”, escrita por Lionel Richie, ambas lanzadas en 2009, pero nunca en formato digital.

El miembro del Salón de la Fama de la Música Country tuvo una próspera trayectoria durante unos 60 años con éxitos como “Lucille”, “Lady”, y “Islands in the Stream”, un apreciado dueto con Parton.

“Solía decir que quería que sus canciones fueran ‘lo que todo hombre quiere decir y que toda mujer quiere escuchar’", dijo Wanda Rogers en un comunicado de prensa. “Creo que hay muchos de esos momentos en este álbum. Este es un disco muy especial para mí y nuestra familia porque realmente cuenta la historia de nuestra vida juntos, y siento que sus seguidores también se relacionarán con él de forma importante porque lleva a la audiencia a través de las épocas de la vida que todos experimentamos de una u otra forma”.