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HKO-WHL-Scoring-Ldrs

WHL Scoring Leaders

G A Pts
C. Bedard, REG 51 54 105
Z. Benson, WPG 30 55 85
L. Stankoven, KAM 27 52 79
C. Wheatcroft, PG 34 41 75
K. Uchacz, RD 44 28 72
J. Davidson, SEA 32 40 72
K. Ziemmer, PG 31 41 72
R. Heidt, PG 21 50 71
A. Roest, EVT 29 41 70
C. McClennon, WPG 38 31 69
A. Cristall, KEL 30 39 69
M. Savoie, WPG 28 41 69
A. Suzdalev, REG 30 38 68
J. Firkus, MJ 29 39 68
T. Wong, SAS 20 47 67
N. Danielson, BDN 26 40 66
L. Ciona, SEA 24 42 66
B. Yager, MJ 24 42 66
J. Berezowski, EVT 37 27 64
O. Pederson, WPG 29 35 64
T. Howe, REG 26 38 64
B. Zloty, WPG 10 54 64
L. Dragicevic, TC 14 49 63
E. Sidorov, SAS 33 29 62
E. Ernst, TC 31 30 61
A. Calvert, MJ 33 27 60
M. Seminoff, KAM 24 36 60
G. Szturc, KEL 18 42 60
J. Stefan, POR 21 38 59
M. Ward, SC 21 38 59
O. Zellweger, KAM 19 40 59
G. Klassen, POR 30 28 58
N. Ritchie, BDN 20 38 58
K. Korchinski, SEA 7 51 58
D. Kuefler, KAM 30 27 57
J. Poole, VIC 29 28 57
C. Bankier, KAM 28 29 57
T. Thorpe, VAN 28 29 57
R. Fromm-Delorme, POR 27 30 57
K. Crnkovic, SEA 27 30 57
R. Fiddler-Schultz, CGY 25 32 57
J. Grubbe, RD 14 43 57
S. Svozil, REG 7 50 57
R. Hofer, KAM 34 21 55
J. Filmon, SC 33 22 55
R. Korczak, MJ 22 33 55
G. Sawchyn, SEA 17 38 55
D. Mateychuk, MJ 6 49 55
C. Bertholet, SPO 23 31 54
L. Cagnoni, POR 14 40 54
C. Geekie, WPG 25 28 53
B. Hemmerling, EVT 19 34 53
H. Thornton, PG 14 39 53
B. Lisowsky, SAS 27 25 52
A. De La Gorgendiere, SAS 9 43 52
P. Bell, TC 21 30 51
C. Roulette, SAS 21 30 51
K. Masters, KAM 9 42 51
F. Minten, KAM 25 25 50
O. Tulk, CGY 21 29 50
Z. Ostapchuk, WPG 20 30 50
C. Hvidston, SC 16 33 49
J. O'Brien, POR 11 38 49
C. Shepard, LET 19 29 48
L. Kosior, PA 16 32 48
B. Hyland, BDN 26 21 47
O. Wiesblatt, MH 20 27 47
J. Sloan, TC 18 29 47
S. Stanick, PA 18 29 47
A. Basha, MH 12 35 47
J. Isley, RD 24 21 45
S. Honzek, VAN 19 26 45
J. Jones, LET 19 26 45
Z. Funk, PG 18 27 45
C. Levis, KAM 14 31 45
C. Sedoff, RD 4 41 45
N. Myatovic, SEA 23 21 44
J. Gavin, TC 17 27 44
C. Golder, KEL 23 20 43
B. Valis, REG 18 25 43
J. Chiasson, SAS 15 28 43
R. Belton, TC 10 33 43
C. Lambos, WPG 9 34 43
B. Lee, MH 24 18 42
R. Schaefer, SEA 20 22 42
K. Sorensen, PA 19 23 42
A. Kydd, KEL 17 25 42
K. Lind, RD 15 27 42
E. Samson, PG 13 29 42
C. Anderson, BDN 13 29 42
B. Catton, SPO 16 25 41
L. Wormald, LET 20 20 40
T. Laventure, LET 19 21 40
T. Cheveldayoff, SPO 19 21 40
S. Tschigerl, CGY 18 22 40
T. Nash, WPG 18 22 40
T. De Luca, SPO 14 26 40
T. Patton, VIC 12 28 40
T. Greenway, TC 24 15 39
E. Alarie, MJ 17 22 39
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