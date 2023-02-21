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HKO-WHL-Scoring-Ldrs

WHL Scoring Leaders

G A Pts
C. Bedard, REG 51 54 105
Z. Benson, WPG 29 52 81
L. Stankoven, KAM 27 52 79
C. Wheatcroft, PG 34 41 75
K. Uchacz, RD 44 28 72
J. Davidson, SEA 32 40 72
K. Ziemmer, PG 31 41 72
R. Heidt, PG 21 49 70
A. Cristall, KEL 30 39 69
A. Roest, EVT 29 40 69
A. Suzdalev, REG 30 38 68
C. McClennon, WPG 36 31 67
T. Wong, SAS 20 47 67
M. Savoie, WPG 26 40 66
N. Danielson, BDN 26 40 66
J. Berezowski, EVT 37 27 64
O. Pederson, WPG 29 35 64
J. Firkus, MJ 28 36 64
T. Howe, REG 26 38 64
L. Ciona, SEA 24 40 64
B. Yager, MJ 24 40 64
B. Zloty, WPG 10 54 64
L. Dragicevic, TC 14 49 63
E. Sidorov, SAS 33 29 62
E. Ernst, TC 31 30 61
M. Seminoff, KAM 24 36 60
G. Szturc, KEL 18 42 60
J. Stefan, POR 21 38 59
M. Ward, SC 21 38 59
O. Zellweger, KAM 19 40 59
G. Klassen, POR 30 28 58
N. Ritchie, BDN 20 38 58
A. Calvert, MJ 31 26 57
D. Kuefler, KAM 30 27 57
J. Poole, VIC 29 28 57
C. Bankier, KAM 28 29 57
T. Thorpe, VAN 28 29 57
R. Fromm-Delorme, POR 27 30 57
K. Crnkovic, SEA 27 30 57
R. Fiddler-Schultz, CGY 25 32 57
J. Grubbe, RD 14 43 57
K. Korchinski, SEA 7 50 57
S. Svozil, REG 7 50 57
J. Filmon, SC 33 22 55
D. Mateychuk, MJ 6 49 55
R. Hofer, KAM 34 20 54
G. Sawchyn, SEA 17 37 54
C. Bertholet, SPO 23 30 53
L. Cagnoni, POR 13 40 53
B. Lisowsky, SAS 27 25 52
C. Geekie, WPG 25 27 52
B. Hemmerling, EVT 19 33 52
H. Thornton, PG 14 38 52
A. De La Gorgendiere, SAS 9 43 52
R. Korczak, MJ 21 30 51
P. Bell, TC 21 30 51
C. Roulette, SAS 21 30 51
K. Masters, KAM 9 42 51
F. Minten, KAM 25 25 50
O. Tulk, CGY 21 29 50
Z. Ostapchuk, WPG 20 30 50
C. Hvidston, SC 16 33 49
J. O'Brien, POR 11 38 49
L. Kosior, PA 16 32 48
B. Hyland, BDN 26 21 47
C. Shepard, LET 19 28 47
J. Sloan, TC 18 29 47
S. Stanick, PA 18 29 47
O. Wiesblatt, MH 20 26 46
A. Basha, MH 12 34 46
J. Isley, RD 24 21 45
S. Honzek, VAN 19 26 45
J. Jones, LET 19 26 45
Z. Funk, PG 18 27 45
C. Levis, KAM 14 31 45
C. Sedoff, RD 4 41 45
J. Gavin, TC 17 27 44
C. Golder, KEL 23 20 43
B. Valis, REG 18 25 43
J. Chiasson, SAS 15 28 43
R. Belton, TC 10 33 43
B. Lee, MH 24 18 42
K. Sorensen, PA 19 23 42
A. Kydd, KEL 17 25 42
K. Lind, RD 15 27 42
E. Samson, PG 13 29 42
C. Anderson, BDN 13 29 42
C. Lambos, WPG 9 33 42
N. Myatovic, SEA 20 21 41
B. Catton, SPO 16 25 41
L. Wormald, LET 20 20 40
T. Cheveldayoff, SPO 19 21 40
S. Tschigerl, CGY 18 22 40
T. Nash, WPG 18 22 40
T. De Luca, SPO 14 26 40
T. Patton, VIC 12 28 40
T. Greenway, TC 24 15 39
R. Schaefer, SEA 19 20 39
T. Laventure, LET 18 21 39
J. Lipinski, VAN 16 23 39
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