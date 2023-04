Florida: Capturado joven buscado por muerte de adolescentes

OCALA, Florida, EE.UU. (AP) — Un joven de 16 años que era buscado por las muertes de tres adolescentes en el centro de Florida fue capturado, días después de que otro adolescente y un niño de 12 años fueron acusados por las muertes.

El joven fue arrestado el sábado por agentes federales en Groveland, Florida, a unos 48 kilómetros (30 millas) al oeste de Orlando. Enfrenta cargos de secuestro de auto con arma de fuego, asalto agravado, robo de vehículo motorizado, huida, evasión de justicia y alteración de un dispositivo de vigilancia, indicó en una nota de prensa el departamento de policía del condado Marion.

Los dos sospechosos que ya estaban detenidos fueron acusados de asesinato en primer grado la semana pasada. La fiscalía está evaluando el caso para decidir si son procesados como adultos. The Associated Press no publica los nombres de menores de edad a menos que sean procesados como adultos.

Tanto los sospechosos como las víctimas en el tiroteo estaban en un vehículo propiedad de Layla Silvernail, de 16 años, al momento del crimen, dijo en conferencia de prensa la semana pasada el jefe policial del condado Marion, Billy Woods. Las autoridades dicen que Silvernail fue asesinada, pero no han divulgado los nombres de las otras dos víctimas, una joven de 16 años y un joven de 17.

Woods dijo que todos los que estaban en el vehículo estaban involucrados en pandillas, y que los tres que murieron estaban allí por propia voluntad.