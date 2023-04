EEUU: Postergan audiencia en caso documentos filtrados

BOSTON (AP) — La audiencia donde se iba a decidir si debe seguir detenido el joven militar acusado de filtrar documentos de Estados Unidos altamente clasificados ha sido postergada para darle a la defensa más tiempo para prepararse. Jack Teixeira, miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts de 21 años, iba a comparecer ante un tribunal federal de Boston el miércoles, luego de ser imputado de cargos la semana pasada bajo el Acta contra Espionaje, acusado de retención y transmisión no autorizada de información de defensa nacional clasificada.

Pero el juez canceló la cita luego que el abogado de Teixeira presentó un recurso pidiendo que fuera postergada unas dos semanas. La defensa dijo que “necesita más tiempo para responder los temas presentados por la solicitud del gobierno” de mantener detenido a Teixeira. No se fijó otra fecha para la comparecencia.

En su primera comparecencia el viernes pasado, el juez ordenó mantener bajo custodia a Teixeira hasta que se realice la audiencia sobre su detención.

Teixeira no ha ofrecido declaración de culpa o inocencia. Su abogado de oficio no respondió a un email de The Associated Press la semana pasada y tampoco habló con los reporteros en el tribunal cuando Teixeira compareció.

Teixeira está acusado de filtrar documentos militares altamente clasificados sobre la guerra en Ucrania y otros temas de seguridad nacional en un chat de Discord, una plataforma frecuentada por aficionados a los videojuegos. La asombrosa difusión de documentos sensibles ha provocado revuelo internacional y ha suscitado interrogantes sobre la capacidad de Estados Unidos de mantener sus secretos en reserva.

Comandantes de la Fuerza Aérea dijeron el martes que investigaban como un solo militar pudo acceder y distribuir una cantidad tan voluminosa de documentos confidenciales. La Fuerza Aérea además le quitó la misión de inteligencia de la 102da Ala de Inteligencia de la Guardia Nacional Aérea basada en Cape Cod, donde servía Teixeira, mientras cursa la evaluación de lo sucedido.

Registros judiciales publicados la semana pasada revelan cómo registros de facturación que el FBI obtuvo de Discord y entrevistas con interlocutores de Teixeira en las redes sociales llevaron a su captura.

Los investigadores creen que Teixeira era líder de un chat privado dentro de Discord llamado Thug Shaker Central, en que una veintena de entusiastas hablaban sobre sus tipos favoritos de armas de fuego y compartían memes y chistes, algunos de tono racista. El grupo también discutía temas bélicos, incluyendo la invasión rusa de Ucrania.