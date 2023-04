EEUU: Normas de EPA buscan impulsar a vehículos eléctricos

WASHINGTON (AP) — El gobierno de Estados Unidos propuso nuevos límites a la contaminación atmosférica que obligarían a que hasta dos tercios de los vehículos nuevos vendidos en la nación sean eléctricos en 2032, un incremento de casi diez veces en las ventas actuales de vehículos impulsados por electricidad.

La propuesta de reglamento, anunciada el miércoles por la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés), establecería límites a las emisiones del tubo de escape para los modelos de los años 2027 a 2032 que serían los más estrictos jamás impuestos, y exigiría muchas más ventas de vehículos eléctricos nuevos que las acordadas por la industria automovilística hace menos de dos años.

Una vez finalizado, el plan representaría el impulso más fuerte hasta ahora hacia un cambio, alguna vez casi impensable, de los coches y camiones de gasolina a los vehículos impulsados por baterías.

A continuación presentamos un vistazo a lo que propone la EPA, cómo el plan sirve al ambicioso objetivo del presidente Joe Biden de reducir a la mitad en Estados Unidos las emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta para 2030, y si la industria automovilística está en condiciones de cumplir los nuevos objetivos de los vehículos eléctricos:

¿QUÉ ES LO QUE PROPONE LA EPA?

Los límites a la contaminación que sale del tubo de escape propuestos no exigen que se venda un número concreto de vehículos eléctricos al año, sino que se limiten las emisiones de gases de efecto invernadero. Dependiendo de cómo cumplan los fabricantes de automóviles, la EPA prevé que al menos el 60% de los vehículos nuevos vendidos en Estados Unidos sean eléctricos en 2030 y hasta el 67% en 2032.

En cuanto a las camionetas de tamaño medio, ligeramente mayores, la EPA prevé que el 46% de las ventas de vehículos nuevos serán eléctricos en 2032.

El administrador de la EPA, Michael Regan, señaló que la propuesta era “una de las normas federales de contaminación más estrictas de la historia tanto para coches como para camionetas".

Las nuevas normas “acelerarán nuestra transición en curso hacia un futuro de vehículos limpios, abordarán la crisis climática de frente y mejorarán la calidad del aire para las comunidades de todo el país,″ dijo Regan en la sede de la EPA. “Se trata de una noticia histórica para nuestros hijos, nuestro clima y nuestro futuro″.

La agencia seleccionará entre una serie de opciones después de un periodo para recibir comentarios públicos, dijo Regan. Se prevé que la norma sea definitiva el próximo año.

¿QUÉ DICE LA INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA?

John Bozzella, consejero delegado de la Alianza para la Innovación Automovilística, un grupo comercial que representa a Ford, General Motors y otros fabricantes de automóviles, calificó la propuesta de la EPA de “enérgica se mire por donde se mire”, y escribió en un comunicado que supera el objetivo del 50% de ventas de vehículos eléctricos para 2030 anunciado por el gobierno de Biden hace menos de dos años.

Alcanzar la mitad fue siempre un “objetivo ambicioso”, supeditado a los incentivos a la fabricación y a los créditos fiscales para hacer más asequibles los vehículos eléctricos, escribió.

“La cuestión no es si esto puede hacerse, sino qué tan rápido puede hacerse”, agregó Bozzella. “La rapidez dependerá casi exclusivamente de tener las políticas y las condiciones de mercado adecuadas”.

El fabricante de automóviles europeo Stellantis dijo que los funcionarios estaban “sorprendidos de que ninguna de las alternativas” propuestas por la EPA “se alinean con el objetivo previamente anunciado por el presidente del 50% de vehículos eléctricos para 2030″.

¿CÓMO BENEFICIARÍAN LOS CAMBIOS AL MEDIO AMBIENTE?

Según la EPA, las normas propuestas para automóviles y camionetas supondrán una reducción del 56% de las emisiones de gases de efecto invernadero previstas en comparación con las normas vigentes para el año modelo 2026. Las propuestas mejorarían la calidad del aire en comunidades de todo el país, evitando casi 10.000 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono para 2055, más del doble de las emisiones totales de CO2 de Estados Unidos el año pasado, según la EPA.

El plan también ahorraría miles de dólares a lo largo de la vida útil de los vehículos vendidos y reduciría la dependencia de Estados Unidos de aproximadamente 20.000 millones de barriles de petróleo importado, según la agencia.

¿ES REALISTA LA PROPUESTA DE LA EPA?

Los vehículos eléctricos sólo representaron el 7,2% de las ventas de vehículos en Estados Unidos durante el primer trimestre de este año, por lo que al sector le queda un largo camino por recorrer para acercarse siquiera a los objetivos del gobierno de Biden. Sin embargo, el porcentaje de ventas de vehículos eléctricos está creciendo. El año pasado fue del 5,8% de las ventas de vehículos nuevos.

Muchos analistas del sector afirman que será difícil que los fabricantes alcancen el porcentaje de ventas previsto. La consultora LMC Automotive, por ejemplo, dice que las ventas de vehículos eléctricos nuevos podrían alcanzar el 49% en 2032, pero que es improbable que superen esa cifra, alegando los elevados precios de los vehículos impulsados por electricidad en comparación con los de gasolina.

Una nueva encuesta publicada el martes muestra que muchos estadounidenses aún no están convencidos de que su próximo auto sea eléctrico, y que los principales factores disuasorios son los elevados precios y la escasez de estaciones de recarga. Sólo el 19% de los estadounidenses afirma que es “muy” o “extremadamente” probable que compre un vehículo eléctrico la próxima vez que adquiera un coche, mientras que el 22% dice que es algo probable. Alrededor de la mitad, el 47%, señaló que es poco probable que opte por un vehículo eléctrico, según la encuesta realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research y el Instituto de Políticas Energéticas de la Universidad de Chicago.

Regan señaló que el objetivo de 2032 es ambicioso pero alcanzable.

“Creo que podemos (cumplir el objetivo), porque estamos siguiendo las tendencias del mercado,″ dijo, mencionando más de 120.000 millones de dólares de inversión privada en vehículos eléctricos y baterías en los últimos dos años.

"Este es el futuro”, añadió Regan. “La demanda de los consumidores está ahí. Los mercados lo están permitiendo. Las tecnologías lo están permitiendo. Y no es algo que hayamos empezado ayer. Ha formado parte de la visión del presidente Biden desde el primer día″.

Mencionó las estaciones de recarga que se están construyendo en todo el país, financiadas por la ley de infraestructura de 2021, y los miles de millones en créditos fiscales y otros incentivos de la Ley de Reducción de la Inflación y la Ley CHIPS (siglas en inglés de Creación de Incentivos Útiles para la Producción de Semiconductores) y de Ciencia aprobadas el año pasado.

“Estamos remando en la misma dirección,″ dijo Regan.

¿POR QUÉ LA NORMA DEL TUBO DE ESCAPE ES IMPORTANTE?

El transporte es la mayor fuente de emisiones de carbono en Estados Unidos; representa alrededor del 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país en 2020, según la EPA. La energía eléctrica genera el segundo mayor porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero, con un 25%.

Los grupos ecologistas dicen que se necesitan normas más estrictas en torno a la contaminación de los tubos de escape para limpiar el aire que respiramos y frenar el impacto de fenómenos meteorológicos graves como huracanes, tornados e incendios forestales.

“Si se hace bien, estas (nuevas normas) pondrán a Estados Unidos en la senda para acabar con la contaminación de los tubos de escape de los vehículos, al tiempo que se reduce nuestra dependencia del petróleo, se crean buenos puestos de trabajo en el país y los consumidores ahorran dinero en combustible”, declaró Manish Bapna, presidente y director general del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales.

Margo Oge, exdirectora de la Oficina de Transporte y Calidad del Aire de la EPA, apuntó que la normativa sobre tubos de escape es “la iniciativa reguladora más importante del gobierno de Biden para combatir el cambio climático y reducir realmente sus peores consecuencias”.

¿QUÉ OTRAS MEDIDAS ESTÁ TOMANDO EL GOBIERNO PARA IMPULSAR LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS?

En la actualidad, muchos vehículos eléctricos nuevos fabricados en Norteamérica pueden optar por una desgravación fiscal de 7.500 dólares en virtud de la ley climática de 2022, mientras que los vehículos eléctricos usados pueden obtener hasta 4.000 dólares. Sin embargo, hay límites de precio y de ingresos del comprador que hacen que algunos vehículos no sean elegibles. Y a partir del 18 de abril, los nuevos requisitos del Departamento del Tesoro harán que sean menos los vehículos impulsados por electricidad nuevos que puedan optar a la totalidad de la desgravación fiscal federal de 7.500 dólares.

Un crédito menor puede ser insuficiente para atraer a nuevos compradores de vehículos eléctricos, que ahora cuestan un promedio de 58.600 dólares, según la empresa Kelley Blue Book.

Krisher informó desde Detroit.