Cannes tendrá cifra récord de cintas dirigidas por mujeres

Nuevas películas de Wes Anderson, Alice Rohrwacher, Hirokazu Kore-eda, Todd Haynes y Wim Wenders competirán por el codiciado máximo honor del Festival de Cine de Cannes, la Palma de Oro, al igual que un número récord de cintas dirigidas por mujeres.

El director artístico de Cannes, Thierry Frémaux, y la presidenta Iris Knobloch, quien asumió el cargo el año pasado en lugar de Pierre Lescure, anunciaron el jueves una lista repleta de directores internacionales de renombre, junto con algunas caras nuevas, en una conferencia de prensa en París. El Festival Internacional de Cine de Cannes se llevará a cabo del 16 al 27 de mayo.

Entre las 19 películas seleccionadas para la prestigiosa competencia de Cannes se encuentran el homenaje de ciencia ficción de Anderson “Asteroid City”; “Perfect Days” de Wenders; “Monster” de Kor-eda; “La Chimera” de Alice Rohrwacher; y “May December” de Haynes, un romance con Natalie Portman y Julianne Moore. Ken Loach, un habitual de Cannes desde hace mucho tiempo, regresará con “The Old Oak”. Jonathan Glazer estrenará su primer largometraje desde “Under the Skin” de 2013 con su adaptación de “Zone of Interest”, de Martin Amis.

Después de un evento reducido en 2021 y el festival de regreso en 2022, Cannes contará este año con un evento en su formato tradicional y sus organizadores jubilosos de que su misión —celebrar lo mejor del cine mundial como una experiencia inherentemente cinematográfica— ha perseverado.

“Las películas están de vuelta en los cines y el público está de vuelta en los cines”, afirmó Knobloch. “Los cineastas, los artistas, los profesionales todos están de acuerdo. Nada puede reemplazar el acontecimiento cultural que representa el estreno de una película en una sala de cine”.

Junto a Rohrwacher, la directora italiana de “Happy as Lazzaro”, cinco directoras más están en la competencia: La francesa Catherine Breillat con “Last Summer”; la austriaca Jessica Hausner con “Club Zero”; “Anatomy of a Fall” de la francesa Justine Triet; la directora senegalesa-francesa Ramata-Toulaye Sy con “Banel & Adama”; y la tunecina Kaouther Ben Hania con el documental “Olfa’s Daughters”.