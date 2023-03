Un abogado de Donald Trump dijo el jueves que fue informado de que el expresidente ha sido acusado en Nueva York de cargos relacionados con pagos realizados durante la campaña presidencial de 2016 para silenciar las denuncias de un encuentro sexual extramarital.

Se trata del primer proceso penal contra un expresidente de Estados Unidos y da una sacudida a las pretensiones de Trump de volver a la Casa Blanca en 2024.

Joe Tacopina, un abogado de Trump, dijo a The Associated Press que ha sido informado de que un jurado investigador que ha estado reuniéndose durante meses votó a favor de presentar cargos contra el expresidente. Los cargos específicos no se dieron a conocer de momento.

Se tiene previsto que Trump, quien ha negado haber cometido delito alguno y ha atacado la pesquisa, se entregue a las autoridades la próxima semana, según una persona al tanto del asunto que no estaba autorizada a hablar de un asunto que sigue estando bajo precinto.

La acusación del jurado investigador contra Trump, de 76 años, es un avance extraordinario después de años de investigaciones sobre sus tratos comerciales, políticos y personales. Es casi seguro que impulse a los críticos que dicen que Trump mintió y engañó para llegar a la cima, y que al mismo envalentone a sus partidarios que sienten que el republicano está siendo atacado injustamente por un fiscal demócrata.

La periodista de The Associated Press Colleen Long contribuyó a este despacho desde Washington.