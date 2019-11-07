  • In front, from left, are Elaine Tai-Lauria, executive director of Wilton Library; Mary Anne Mendola Franco, Wilton Kiwanis president and Wilton Library assistant director; Tanner Schmauch; Madeline Luiz; and Kiwanian Ray Tobiassen. In back are Kiwanians David Hapke; Rudi Hoefling; Paul Hannah; and Den Taylor. Photo: Janet Crystal / Wilton Library / Wilton Bulletin Contributed

    In front, from left, are Elaine Tai-Lauria, executive director of Wilton Library; Mary Anne Mendola Franco, Wilton Kiwanis president and Wilton Library assistant director; Tanner Schmauch; Madeline Luiz; and Kiwanian Ray Tobiassen. In back are Kiwanians David Hapke; Rudi Hoefling; Paul Hannah; and Den Taylor.

    less

    In front, from left, are Elaine Tai-Lauria, executive director of Wilton Library; Mary Anne Mendola Franco, Wilton Kiwanis president and Wilton Library assistant director; Tanner Schmauch; Madeline Luiz; and

    ... more
    Photo: Janet Crystal / Wilton Library
Photo: Janet Crystal / Wilton Library
Image 1 of / 1

Caption

Close

Image 1 of 1

In front, from left, are Elaine Tai-Lauria, executive director of Wilton Library; Mary Anne Mendola Franco, Wilton Kiwanis president and Wilton Library assistant director; Tanner Schmauch; Madeline Luiz; and Kiwanian Ray Tobiassen. In back are Kiwanians David Hapke; Rudi Hoefling; Paul Hannah; and Den Taylor.

less

In front, from left, are Elaine Tai-Lauria, executive director of Wilton Library; Mary Anne Mendola Franco, Wilton Kiwanis president and Wilton Library assistant director; Tanner Schmauch; Madeline Luiz; and

... more
Photo: Janet Crystal / Wilton Library

Wilton Kiwanis Club presents a check for $2,550 to Wilton Library for the net proceeds from pumpkin sales during Oct. 12-13.

The Kiwanis Club sold pumpkins on the grounds of the Wilton Historical Society during October to raise funds for the charitable causes it supports.