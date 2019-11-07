In front, from left, are Elaine Tai-Lauria, executive director of Wilton Library; Mary Anne Mendola Franco, Wilton Kiwanis president and Wilton Library assistant director; Tanner Schmauch; Madeline Luiz; and Kiwanian Ray Tobiassen. In back are Kiwanians David Hapke; Rudi Hoefling; Paul Hannah; and Den Taylor.
In front, from left, are Elaine Tai-Lauria, executive director of Wilton Library; Mary Anne Mendola Franco, Wilton Kiwanis president and Wilton Library assistant director; Tanner Schmauch; Madeline Luiz; and
In front, from left, are Elaine Tai-Lauria, executive director of Wilton Library; Mary Anne Mendola Franco, Wilton Kiwanis president and Wilton Library assistant director; Tanner Schmauch; Madeline Luiz; and Kiwanian Ray Tobiassen. In back are Kiwanians David Hapke; Rudi Hoefling; Paul Hannah; and Den Taylor.
In front, from left, are Elaine Tai-Lauria, executive director of Wilton Library; Mary Anne Mendola Franco, Wilton Kiwanis president and Wilton Library assistant director; Tanner Schmauch; Madeline Luiz; and