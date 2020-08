WA-Winners

By The Associated Press

Here is a list of winners of races in Washington.

Governor

Jay Inslee (i), Dem

Loren Culp, GOP

Lieutenant Governor

Marko Liias, Dem

Denny Heck, Dem

Secretary of State

Kim Wyman (i), GOP

Gael Tarleton, Dem

Treasurer

Duane Davidson (i), GOP

Mike Pellicciotti, Dem

Auditor

Chris Leyba, GOP

Pat McCarthy (i), Dem

Attorney General

Matt Larkin, GOP

Bob Ferguson (i), Dem

Lands Commissioner

Hilary Franz (i), Dem

Sue Pederson, GOP

Supt of Education

Maia Espinoza, NPP

Chris Reykdal (i), NPP

Insurance Commissioner

Chirayu Patel, GOP

Mike Kreidler (i), Dem

U.S. House - District 1

Suzan DelBene (i), Dem

Jeffrey Beeler, GOP

U.S. House - District 2

Timothy Hazelo, GOP

Rick Larsen (i), Dem

U.S. House - District 3

Carolyn Long, Dem

Jaime Herrera Beutler (i), GOP

U.S. House - District 4

Douglas McKinley, Dem

Dan Newhouse (i), GOP

U.S. House - District 5

Dave Wilson, Dem

Cathy McMorris Rodgers (i), GOP

U.S. House - District 6

Elizabeth Kreiselmaier, GOP

Derek Kilmer (i), Dem

U.S. House - District 7

Pramila Jayapal (i), Dem

Craig Keller, GOP

U.S. House - District 8

Jesse Jensen, GOP

Kim Schrier (i), Dem

U.S. House - District 9

Doug Basler, GOP

Adam Smith (i), Dem

U.S. House - District 10

Beth Doglio, Dem

Marilyn Strickland, Dem

Supreme Court - Pos 3 Short and Full

Dave Larson, NP

Raquel Montoya-Lewis (i), NP

Supreme Court - Position 4

Charles Johnson (i), NP

Supreme Court - Position 6-Unexpired

Richard Serns, NP

G. Helen Whitener (i), NP

Supreme Court - Position 7

Debra Stephens (i), NP

State Senate - District 1 Short and Full

Art Coday, GOP

Derek Stanford (i), Dem

State Senate - District 2

Rick Payne, Dem

Jim McCune, GOP

State Senate - District 3

Dave Lucas, GOP

Andy Billig (i), Dem

State Senate - District 4

John Roskelley, Dem

Mike Padden (i), GOP

State Senate - District 5

Mark Mullet (i), Dem

Ingrid Anderson, Dem

State Senate - District 9

Jenn Goulet, Dem

Mark Schoesler (i), GOP

State Senate - District 10 Short and Full

Ron Muzzall (i), GOP

Helen Price Johnson, Dem

State Senate - District 11

Bob Hasegawa (i), Dem

State Senate - District 12

Brad Hawkins (i), GOP

State Senate - District 14

Curtis King (i), GOP

State Senate - District 16

Perry Dozier, GOP

Danielle Garbe Reser, Dem

State Senate - District 17

Daniel Smith, Dem

Lynda Wilson (i), GOP

State Senate - District 18

Ann Rivers (i), GOP

Rick Bell, Dem

State Senate - District 19

Jeff Wilson, GOP

Dean Takko (i), Dem

State Senate - District 20

John Braun, GOP

State Senate - District 22

Sam Hunt (i), Dem

Garry Holland, GOP

State Senate - District 23

Pam Madden-Boyer, GOP

Christine Rolfes (i), Dem

State Senate - District 24

Kevin Van De Wege (i), Dem

Connie Beauvais, GOP

State Senate - District 25

Julie Door, Dem

Chris Gildon, GOP

State Senate - District 27

Jeannie Darneille (i), Dem

Kyle Paskewitz, GOP

State Senate - District 28

Twina Nobles, Dem

Steve O'Ban (i), GOP

State Senate - District 38 - Unexpired

Bernard Moody, GOP

June Robinson (i), Dem

State Senate - District 39

Kathryn Lewandowsky, Prg

Keith Wagoner (i), GOP

State Senate - District 40

Charles Carrell, GOP

Elizabeth Lovelett (i), Dem

State Senate - District 41

Lisa Wellman (i), Dem

Mike Nykreim, GOP

State Senate - District 49

Annette Cleveland (i), Dem

Rey Reynolds, GOP

State House - Dist 1 - Pos 1 - Short & Full

Adam Bartholomew, GOP

Davina Duerr, Dem

State House - District 1 - Position 2

Jeb Brewer, GOP

Shelley Kloba (i), Dem

State House - District 2 - Position 1

Andrew Barkis (i), GOP

State House - District 2 - Position 2

Veronica Whitcher Rockett, Dem

JT Wilcox (i), GOP

State House - District 3 - Position 1

Marcus Riccelli (i), Dem

Laura Carder, GOP

State House - District 3 - Position 2

Timm Ormsby (i), Dem

Bob Apple, GOP

State House - District 4 - Position 1

Lori Feagan, Dem

Bob McCaslin, GOP

State House - District 4 - Position 2

Rob Chase, GOP

Lance Gurel, Dem

State House - District 5 - Position 1

Bill Ramos (i), Dem

Ken Moninski, GOP

State House - District 5 - Position 2

Lisa Callan (i), Dem

State House - District 6 - Position 1

Zack Zappone, Dem

Mike Volz (i), GOP

State House - District 6 - Position 2

Jenny Graham (i), GOP

Tom McGarry, Dem

State House - District 7 - Position 1

Georgia Davenport, Dem

Jacquelin Maycumber (i), GOP

State House - District 7 - Position 2

Joel Kretz (i), GOP

JJ Wandler, Ind

State House - District 8 - Position 1

Brad Klippert (i), GOP

Shir Regev, Dem

State House - District 8 - Position 2

Larry Stanley, Oth

Matt Boehnke (i), GOP

State House - District 9 - Position 1

Brett Borden, Lib

Mary Dye (i), GOP

State House - District 9 - Position 2

Joe Schmick (i), GOP

State House - District 10 - Position 1

Angie Homola, Dem

Greg Gilday, GOP

State House - District 10 - Position 2

Dave Paul (i), Dem

Bill Bruch, GOP

State House - District 11 - Position 1

David Hackney, Dem

Zack Hudgins (i), Dem

State House - District 11 - Position 2

Steve Bergquist (i), Dem

Sean Atchison, GOP

State House - District 12 - Position 1

Adrianne Moore, Dem

Keith Goehner (i), GOP

State House - District 12 - Position 2

Mike Steele (i), GOP

State House - District 13 - Position 1

Eduardo Castaneda-Diaz, Dem

Tom Dent (i), GOP

State House - District 13 - Position 2

Alex Ybarra (i), GOP

State House - District 14 - Position 1

Tracy Rushing, Dem

Chris Corry (i), GOP

State House - District 14 - Position 2

Gina Mosbrucker (i), GOP

State House - District 15 - Position 1

Jack McEntire, Dem

Bruce Chandler (i), GOP

State House - District 15 - Position 2

Jeremie Dufault (i), GOP

AJ Cooper, Dem

State House - District 16 - Position 1

Frances Chvatal, Dem

Mark Klicker, GOP

State House - District 16 - Position 2

Skyler Rude (i), GOP

Carly Coburn, Dem

State House - District 17 - Position 1

Tanisha Harris, Dem

Vicki Kraft (i), GOP

State House - District 17 - Position 2

Paul Harris (i), GOP

Bryan White, GOP

State House - District 18 - Position 1

Brandon Vick (i), GOP

Kassandra Bessert, Dem

State House - District 18 - Position 2

Donna Sinclair, Dem

Larry Hoff (i), GOP

State House - District 19 - Position 1

Jim Walsh (i), GOP

State House - District 19 - Position 2

Joel McEntire, GOP

Brian Blake (i), Dem

State House - District 20 - Position 1

Peter Abbarno, GOP

State House - District 20 - Position 2

Will Rollet, Dem

Ed Orcutt (i), GOP

State House - District 21 - Position 1

Strom Peterson (i), Dem

Brian Thompson, GOP

State House - District 21 - Position 2

Lillian Ortiz-Self (i), Dem

Amy Schaper, GOP

State House - District 22 - Position 1

J.D. Ingram, GOP

Laurie Dolan (i), Dem

State House - District 22 - Position 2

Jessica Bateman, Dem

Dusty Pierpoint, GOP

State House - District 23 - Position 1

Tarra Simmons, Dem

April Ferguson, GOP

State House - District 23 - Position 2

Elaina Gonzales-Blanton, GOP

Drew Hansen (i), Dem

State House - District 24 - Position 1

Sue Forde, GOP

Mike Chapman (i), Dem

State House - District 24 - Position 2

Steve Tharinger (i), Dem

Brian Pruiett, GOP

State House - District 25 - Position 1

Kelly Chambers (i), GOP

Jamie Smith, Dem

State House - District 25 - Position 2

Cyndy Jacobsen, GOP

Brian Duthie, Dem

State House - District 26 - Position 1

Jesse Young (i), GOP

Carrie Hesch, Dem

State House - District 26 - Position 2

Michelle Caldier (i), GOP

Joy Stanford, Dem

State House - District 27 - Position 1

Laurie Jinkins (i), Dem

Ryan Talen, Dem

State House - District 27 - Position 2

Jake Fey (i), Dem

Barry Knowles, Ind

State House - District 28 - Position 1

Mari Leavitt (i), Dem

Kevin Ballard, GOP

State House - District 28 - Position 2

Dan Bronoske, Dem

State House - District 29 - Position 1

Melanie Morgan (i), Dem

Koshin Fidaar, GOP

State House - District 29 - Position 2

Terry Harder, GOP

State House - District 30 - Position 1

Martin Moore, GOP

Jamila Taylor, Dem

State House - D30 - P2 - Short & Full

Jack Walsh, GOP

Jesse Johnson (i), Dem

State House - District 31 - Position 1

Katie Young, Dem

Drew Stokesbary (i), GOP

State House - District 31 - Position 2

Thomas Clark, Dem

Eric Robertson, GOP

State House - District 32 - Position 1

Shirley Sutton, Dem

Cindy Ryu (i), Dem

State House - District 32 - Position 2

Tamra Smilanich, NPP

Lauren Davis (i), Dem

State House - District 33 - Position 1

Tina Orwall (i), Dem

State House - District 33 - Position 2

Mia Gregerson (i), Dem

Marliza Melzer, Lib

State House - District 34 - Position 1

Eileen Cody (i), Dem

State House - District 34 - Position 2

Joe Fitzgibbon (i), Dem

State House - District 35 - Position 1

Colton Myers, Dem

Dan Griffey (i), GOP

State House - District 35 - Position 2

Drew MacEwen (i), GOP

Darcy Huffman, Dem

State House - District 36 - Position 1

Noel Frame (i), Dem

State House - District 36 - Position 2

Sarah Reyneveld, Dem

Liz Berry, Dem

State House - District 37 - Position 1

Sharon Tomiko Santos (i), Dem

John Stafford, Dem

State House - District 37 - Position 2

Kirsten Harris-Talley, Dem

Chukundi Salisbury, Dem

State House - District 38 - Position 1

Bert Johnson, GOP

Emily Wicks (i), Dem

State House - District 38 - Position 2

Mike Sells (i), Dem

David Wiley, Lib

State House - District 39 - Position 1

Robert Sutherland (i), GOP

Claus Joens, Dem

State House - District 39 - Position 2

Ryan Johnson, Dem

Carolyn Eslick (i), GOP

State House - District 40 - Position 1

Debra Lekanoff (i), Dem

State House - District 40 - P2 - Short & Full

Alex Ramel (i), Dem

Russ Dzialo, GOP

State House - District 41 - Position 1

Tana Senn (i), Dem

State House - District 41 - Position 2

My-Linh Thai (i), Dem

Al Rosenthal, GOP

State House - District 42 - Position 1

Luanne Van Werven (i), GOP

Alicia Rule, Dem

State House - District 42 - Position 2

Jennifer Sefzik, GOP

Sharon Shewmake (i), Dem

State House - District 43 - Position 1

Leslie Klein, GOP

Nicole Macri (i), Dem

State House - District 43 - Position 2

Sherae Lascelles, Oth

Frank Chopp (i), Dem

State House - District 44 - Position 1

John Kartak, GOP

John Lovick (i), Dem

State House - District 44 - Position 2

Mark James, GOP

April Berg, Dem

State House - District 45 - Position 1

Roger Goodman (i), Dem

John Gibbons, GOP

State House - District 45 - Position 2

Larry Springer (i), Dem

Amber Krabach, GOP

State House - District 46 - Position 1

Gerry Pollet (i), Dem

Eric Brown, GOP

State House - District 46 - Position 2

Javier Valdez (i), Dem

Beth Daranciang, GOP

State House - District 47 - Position 1

Debra Entenman (i), Dem

Kyle Lyebyedyev, GOP

State House - District 47 - Position 2

Ted Cooke, GOP

Pat Sullivan (i), Dem

State House - District 48 - Position 1

Vandana Slatter (i), Dem

Victor Bishop, GOP

State House - District 48 - Position 2

Amy Walen (i), Dem

Tim Hickey, GOP

State House - District 49 - Position 1

Sharon Wylie (i), Dem

Justin Forsman, GOP

State House - District 49 - Position 2

Park Llafet, GOP

Monica Stonier (i), Dem

Court of Appeals - Div1-Dis1-Pos5

David Mann (i), NP

Court of Appeals - Div1-Dis1-Pos6

Bill Bowman (i), NP

Court of Appeals - Div1-Dis2-Pos2

Linda Coburn, NP

Court of Appeals - Div2-Dis1-Pos2

Lisa Worswick (i), NP

Court of Appeals - Div2-Dis2-Pos1

Lisa Sutton (i), NP

Court of Appeals - Div3-Dis1-Pos2

Marshall Casey, NP

Tracy Staab, NP

Court of Appeals - Div3-Dis3-Pos1

Rebecca Pennell (i), NP