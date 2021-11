Vietnam busca información sobre petrolero incautado por Irán

HANÓI, Vietnam (AP) — Vietnam buscaba información el jueves sobre un petrolero vietnamita que fue capturado el mes pasado a punta de pistola por soldados iraníes en el Golfo de Omán, solicitando que se garantice la seguridad y el trato humano de los tripulantes del barco.

Efectivos de la poderosa Guardia Revolucionaria de Irán tomaron el control el 24 de octubre del buque MV Sothys, que analistas sospechan intentaba trasladar a Asia crudo iraní sancionado. Las fuerzas estadounidenses habían monitoreado la captura del buque, pero al final no actuaron porque éste había ingresado a aguas iraníes.

El episodio es la provocación más reciente en aguas del Medio Oriente en medio de un aumento de las tensiones entre los gobiernos iraní y estadounidense por el programa nuclear de Teherán.

Los funcionarios vietnamitas “continúan siguiendo de cerca los acontecimientos y trabajan en colaboración estrecha con las autoridades iraníes para resolver este problema de acuerdo con la ley y promulgar las medidas necesarias para salvaguardar los derechos e intereses de los ciudadanos vietnamitas”, declaró el jueves el portavoz adjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, Pham Thu Hang.

El capitán del MV Sothys dijo a la embajada vietnamita en Irán que los 26 tripulantes estaban siendo tratados bien y que tenían “salud normal”, dijo Hang a los periodistas en una sesión informativa programada.

Irán celebró la captura del barco en un video transmitido por la televisión estatal el miércoles, un día antes del 42do aniversario de la toma de la embajada estadounidense en 1979.

Información de rastreo de buques de la firma MarineTraffic.com, analizada por The Associated Press, mostraba que el petrolero continuaba el martes en el mar frente al puerto de Bandar Abbas, en el sur de Irán. Una fotografía satelital de Planet Labs Inc. también mostraba al barco frente a Bandar Abbas en los últimos días.

El hecho ocurre en medio de los intentos en curso para reanudar las conversaciones sobre el estropeado acuerdo nuclear que Irán concertó con varias potencias mundiales en 2015. Las negociaciones se encuentran estancadas en Viena desde la elección en junio del presidente Ebrahim Raisi, de línea dura, lo que ha permitido a Irán seguir adelante con su programa nuclear, situación que ha encendido las alarmas en las capitales occidentales.

La Unión Europea, Irán y Estados Unidos dijeron el miércoles en la noche que las conversaciones indirectas entre Teherán y Washington se reanudarían el 29 de noviembre en Viena.

El principal negociador nuclear de Irán, Alí Baheri, dijo en un tuit que con las conversaciones se pretende obtener el retiro de las sanciones “ilegales e inhumanas”. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Teherán continúa dando “pasos nucleares provocativos” y que “esta ventana de oportunidad no estará abierta para siempre”.

Los periodistas de The Associated Press Isabel DeBre, en Dubái; Amir Vahdat, en Teherán y Robert Burns y Matthew Lee, en Washington, contribuyeron para este despacho.