Venecia realiza primer Festival de Cine en la era COVID-19

Trabajadores instalan luces en la alfombra roja de la 77ma edición del Festival de Cine de Venecia en el Lido de Venecia, Italia, 31 de agosto de 2020. (AP Foto/Domenico Stinellis) Trabajadores instalan luces en la alfombra roja de la 77ma edición del Festival de Cine de Venecia en el Lido de Venecia, Italia, 31 de agosto de 2020. (AP Foto/Domenico Stinellis) Photo: Domenico Stinellis, AP Photo: Domenico Stinellis, AP Image 1 of / 1 Caption Close Venecia realiza primer Festival de Cine en la era COVID-19 1 / 1 Back to Gallery

ROMA (AP) — Venecia reclamó el martes su lugar como destino cultural de primera categoría al inaugurar su Festival de Cine, la primera muestra presencial de la era del coronavirus después que Cannes canceló la suya y otros optaron por versiones online.

Pero la 77ma edición del festival de cine más antiguo del mundo no se parecerá en absoluto a las anteriores.

El público no tendrá acceso a la alfombra roja. Las estrellas y filmes de Hollywood brillarán por su ausencia y el uso de la mascarilla será obligatorio tanto en interiores como al aire libre en la inauguración el miércoles.

Venecia y toda la región del Véneto aplicaron cuarentena estricta apenas apareció el virus en la ciudad de los canales en febrero. A diferencia de la vecina Lombardía, que fue el epicentro europeo de la pandemia de COVID-19 el Véneto pudo contener el brote inicial del virus con cuarentenas locales y testeo amplio.

El jefe de la Biennale, Robert Cicutto, dijo que la decisión de realizar el festival fue una señal importante del renacimiento de Venecia y la industria cinematográfica y que la experiencia en el Lido servirá de “laboratorio” para futuros encuentros culturales.

“Será un experimento sobre el terreno de cómo manejar un evento importante” en la era del coronavirus, dijo.

El festival, que se realizará del 2 al 12 de septiembre, marca el regreso de Italia a la escena mundial después de ser el primer país occidental arrasado por el coronavirus. El filme de Tom Cruise “Mission: Impossible 7”, que se encontraba en Venecia para tres semanas de rodaje, tuvo que retirarse.

Los invitados al festival no estarán exentos de las restricciones. Los que arriban de afuera del área europea Schengen, de fronteras abiertas, recibirán la prueba diagnóstica al llegar. En todas las proyecciones habrá asientos reservados y bien separados, y el uso de la mascarilla será obligatorio en todas partes.

“Sin duda debemos respetar las medidas" contra el virus, dijo la jefa de cultura de Venecia, Paola Mar. “Cada uno tiene su responsabilidad personal. Y si todos cumplimos con nuestra tarea, podemos limitar los daños”.

Pero el espectáculo debe continuar, dijo, dada la importancia del festival y sus aportes a largo plazo a la economía veneciana, dependiente casi exclusivamente del turismo.

Las restricciones de los viajes de Estados Unidos a Europa significan que las películas de Hollywood, que suelen usar a Venecia como trampolín hacia otros festivales y el Oscar, estarán ausentes este año.

Esto significa que no se verá a habitués como George Clooney y Brad Pitt arribar en vaporetto, no habrá fotos con Lady Gaga, que estrenó aquí “A Star is Born” (Nace una estrella), ni con Joaquin Phoenix, cuyo “Joker” (Guasón) ganó el primer premio, el León de Oro, el año pasado para luego obtener la gloria del Oscar.

Habrá una competencia entre películas de varios países, pero serán principalmente europeos. El cine italiano estará bien representado, incluso inaugurará la muestra por primera vez en varios años con “Lacci”, de Daniele Luchetti, una drama familiar presentado fuera de competencia.

Se estrenan dos documentales italianos filmados durante la cuarentena: “Molecules”, de Andrea Segre, un estudio alucinante de una Venecia vacía y etérea, y “Fiori, Fiori, Fiori!”, de Luca Guadagnino, sobre el reencuentro con amigos de la infancia en Sicilia.

El español Pedro Almodóvar estrena su primera película en inglés, “The Human Voice” (La voz humana), rodada y montada en las semanas posteriores al fin de la cuarentena en España. La adaptación de la obra breve homónima de Jean Cocteau es protagonizada por Tilda Swinton, quien recibirá el León de Oro a la Trayectoria este año.

Cate Blanchett encabeza el jurado principal, que incluyó a último momento a Matt Dillon después del retiro del director rumano Cristi Puiu.