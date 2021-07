Venecia podría ser catalogada patrimonio mundial en peligro

MILÁN (AP) — El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO debatía el jueves si designa a Venecia y el entorno de la laguna como un patrimonio mundial en peligro de extinción, debido al impacto del turismo excesivo junto con la disminución constante de la población y la mala gestión de la autoridad local.

El gobierno italiano se movilizó este mes para evitar la designación y decidió prohibir el ingreso de los cruceros grandes al centro histórico, pero los envió a un puerto industrial que está dentro de la laguna de Venecia. El paso de los barcos por el canal de Giudecca, que se reanudó recientemente después de una larga pausa debido a la pandemia, fue citado como una razón clave para poner en riesgo el estatus de Venecia.

El Centro del Patrimonio Mundial emitió la recomendación en junio, con el objetivo de alertar a la comunidad internacional sobre la urgencia de la situación de Venecia. El director del centro, Mechtild Roessler, dijo The Associated Press que la designación no se propone a la ligera. Su objetivo es crear una respuesta internacional para ayudar a los sitios en peligro y resolver problemas, dijo.

La decisión podría conocerse este jueves más tarde. Sin embargo, tal designación es considerada por muchos como un llamado de atención a la gestión local de los sitios que son Patrimonio Mundial, un estado que reconoce un valor universal excepcional para la humanidad.

Un consorcio de grupos conservacionistas solicitó al Comité del Patrimonio Mundial, reunido en China, colocar a Venecia en la lista de peligro “sin demora”. Los firmantes son We Are Here Venice, Citizens for Air, World Wildlife Fund Venice, National Trust of Italy y la Liga Italiana de Protección de las Aves.

“Los últimos intentos del gobierno nacional para demostrar que está tratando seriamente de abordar los desafíos clave son alentadores, pero aún están lejos del cambio total en el enfoque necesario para administrar de manera efectiva el sitio”, dijo Jane da Mosto, directora ejecutiva de We Are Here Venice. Agregó que el sector público, el sector privado y la sociedad civil deben trabajar mejor juntos.