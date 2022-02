BRUSELAS (AP) — La Comisión Europea propuso el jueves extender por un año el uso de certificados de COVID dirigidos a facilitar los viajes dentro de bloque de 27 naciones durante la pandemia, hasta el final de junio del 2023.

Pese al anuncio por el director de la oficina en Europa de la Organización Mundial de Salud de que el continente entra ahora en un “final creíble” de la pandemia, la UE dijo que el virus sigue prevaleciendo en el continente.

“En esta etapa no es posible determinar el impacto de un aumento posible de las infecciones en la segunda mitad del 2022 o la emergencia de nuevas variantes”, dijo la Comisión.

Didier Reynders, comisionado de justicia, dijo que no extender el esquema podría llevar a “confusión y obstáculos” si expira mientras la pandemia no ha terminado.

Para entrar en vigor, la extensión propuesta debe ser aceptada por los miembros de la UE y el Parlamento europeo.

Loa certificados de COVOD-19 entraron en vigor en julio del año pasado y han sido una herramienta exitosa ara ayudar a los ciudadanos de la UE a viajar en la región en tiempos del coronavirus sin restricciones tales como cuarentena. Hasta ahora, los países de la UE han emitido 1.200 millones de certificados.

Bajo las reglas actualizadas en vigor desde febrero, los países de la UE deben aceptar los certificados de vacunación por un periodo de nueve meses tras la aplicación de la última dosis de la vacunación primaria o después de la dosis de refuerzo.

Un resultado negativo de una prueba de PCR obtenido no más de 72 antes del viaje o una prueba rápida de antígenos no más de un día antes pueden ser incluidos también en el certificado, al igual que una prueba de recuperación del COVID de no más de seis meses.

Además de la extensión, la rama ejecutiva de la UE propuso que los certificados sean emitidos para las personas que participan en pruebas clínicas de vacunas, como forma de alentar los estudios.