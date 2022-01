La Universidad de Michigan anunció el miércoles un acuerdo de 490 millones de dólares con más de 1.000 personas que dicen haber sido abusadas sexualmente por un médico deportivo durante sus casi cuatro décadas en el plantel.

La universidad informó que gracias a una mediación llegó al acuerdo según el cual 1.050 personas recibirán compensación monetaria, el más reciente de varios pagos cuantiosos hechos por universidades estadounidenses tras acusaciones de abuso sexual contra sus empleados.

Los individuos y sus abogados determinarán cómo repartir los 460 millones de dólares, sin influencia de la universidad, indicó la institución en un comunicado. Otros 30 millones serán apartados para futuros reclamos.

“Esperamos que este acuerdo inicie el proceso de sanación para los sobrevivientes”, expresó Jordan Acker, presidente de la junta directiva de la Universidad de Michigan. “Al mismo tiempo, el trabajo iniciado hace dos años, cuando los primeros sobrevivientes valientes presentaron sus denuncias, continuará”.

El abogado Parker Stinar dijo que el acuerdo fue logrado el martes en la noche. La universidad estaba en un proceso de mediación para resolver múltiples demandas de personas, en su mayoría hombres, que dijeron haber sido sexualmente abusados por el doctor Robert Anderson en examinaciones médicas de rutina.

“Ha sido una travesía larga y difícil, y creo que este acuerdo traerá justicia y sanación a los muchos valientes hombres y mujeres que se negaron a ser silenciados”, expresó Stinar, quien representa a unas 200 víctimas.

Tad DeLuca, cuya carta inicial al director de asuntos deportivos de la universidad, Warde Manuel, denunciando abusos sexuales desató la investigación sobre Anderson, declaró a The Associated Press en entrevista telefónica que no le da placer alguno enterarse del acuerdo y que teme que dejará otros asuntos sin resolver.

“El acuerdo va a cubrirlo todo para que la universidad pueda seguir teniendo su letra M y seguir luciéndose ante el mundo”, expresó DeLuca en alusión al logo de la universidad. “Pero la situación en el campus es horrible”.

Anderson trabajó en la universidad desde 1966 hasta que se jubiló en 2003, y fue el médico para diversos equipos deportivos de la universidad, incluso de fútbol americano. Múltiples jugadores de fútbol americano y otros deportistas han acusado a Anderson, quien falleció en 2008, de abusar sexualmente de ellos.

Un informe de una firma contratada por la escuela determinó que el personal perdió varias oportunidades de detener a Anderson en sus 37 años de carrera. La universidad regularmente es rankeada como una de las mejores universidades públicas de Estados Unidos.

David Eggert contribuyó desde Lansing, Michigan.