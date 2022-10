Texas: Encausan a expolicía que disparó a joven cuando comía

SAN ANTONIO (AP) — Un ahora exagente de policía de San Antonio fue encausado el martes con cargos de asalto agravado por parte de un oficial de paz por disparar y lesionar de gravedad a un adolescente que estaba comiendo una hamburguesa en su coche en un estacionamiento de McDonald’s.

James Brennand, de 25 años, fue encausado por disparar el 2 de octubre contra Erik Cantu, de 17 años, según un comunicado de la policía. Brennand se entregó el martes por la noche y está bajo custodia, dijo el jefe de policía William McManus.

Cantu está inconsciente y conectado a un respirador, dijo su familia el martes.

“Su condición no ha mejorado", indicó la familia en un comunicado difundido por su abogado Brian Powers.

Brennand, un agente novato, informó que el vehículo en el que Cantu estaba sentado lo había eludido la noche anterior durante un intento de control de tráfico. Brennand dijo que sospechaba que el vehículo era robado.

En las imágenes captadas por la cámara corporal y difundidas por la policía, Brennand abre la puerta del vehículo y le dice a Cantu que se baje. El automóvil retrocede, con la puerta abierta, y el agente dispara varias veces contra el vehículo. Continúa disparando mientras el auto se aleja.

Los investigadores determinaron de inmediato que el uso de la fuerza letal no estaba justificado y Brennand fue despedido. Los cargos contra Cantu de agresión con agravantes y evasión de un arresto fueron retirados.

A Brennand se le imputaron dos cargos de agresión porque en el auto había un pasajero que resultó ileso.

McManus comentó que el video de la cámara corporal de Brennand del tiroteo del 2 de octubre era "horrendo”.

“No hay duda para nadie al ver ese video de que los disparos no están justificados”, dijo McManus.

Oficiales de policía y la fiscalía del condado de Bexar no respondieron de momento a mensajes de The Associated Press. Al no tener un número de teléfono publicado, no fue posible contactar a Brennand para que hiciera comentarios.