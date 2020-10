Sondeo: Gobierno es culpable de crisis de coronavirus EEUU

WASHINGTON (AP) — Más estadounidenses culpan a su gobierno en lugar de a otros países por la crisis del coronavirus en Estados Unidos, una reprimenda a la afirmación de la administración de Donald Trump de que China y otros países son más culpables, de acuerdo con un sondeo difundido el lunes.

La encuesta realizada por la Escuela de Políticas Públicas Harris de la Universidad de Chicago y The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research se realizó antes de que Trump diera positivo por el virus el viernes y fuera hospitalizado. El mandatario ha minimizado la gravedad y el impacto de la pandemia en los últimos meses.

Aunque muchos ven mucha culpa y existe una amplia división bipartidista sobre quién es el responsable, el 56% de los estadounidenses dice que el gobierno tiene una responsabilidad sustancial por la situación; 47% culpa a los gobiernos de otros países y 39% dice lo mismo sobre la Organización Mundial de la Salud.

“Esto refleja una falta general de confianza en la forma en que el gobierno ha manejado la situación”, dijo Austin Wright de la Escuela de Políticas Públicas Harris.

Más de 1 millón de personas en todo el mundo, incluidos más de 200.000 estadounidenses, han muerto de COVID-19. Trump ha culpado directamente por la propagación del virus a China, donde se originó, y a una respuesta inadecuada de la OMS.

De cara a las elecciones de noviembre, Trump ha intensificado constantemente las críticas a China por el virus y ha anunciado que Estados Unidos detendrá la financiación y se retirará de la agencia internacional de salud por la supuesta interferencia china en su trabajo. Expertos en salud pública sostienen que China tiene cierta responsabilidad, pero también han criticado la respuesta de Trump.

La encuesta también mostró que la mayoría piensa que Estados Unidos debería desempeñar un papel importante en el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus, pero muchos también opinan que otros países deberían desempeñar un papel, incluidos los países europeos y China.

Pero si Estados Unidos desarrolla primero una vacuna, 6 de cada 10 dicen que ésta debe reservarse primero para los estadounidenses, incluso si eso significa que menos personas en todo el mundo se vacunen.

La encuesta AP-NORC de 1.053 adultos se realizó del 11 al 14 de septiembre utilizando una muestra extraída del Panel AmeriSpeak basado en probabilidades de NORC, representativo de la población de EEUU. El margen de error es de más o menos 4,1 puntos porcentuales.

