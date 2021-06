MIAMI (AP) — Un sistema tropical dejará fuertes lluvias, marejadas ciclónicas e inundaciones en la costa norte del Golfo del México desde el viernes y durante el fin de semana, predijeron meteorólogos.

El aviso por tormenta tropical ya está activo para partes de Louisiana, Mississippi y Alabama, desde Intracoastal City, Louisiana, a la frontera entre Alabama y Florida, dijo el Centro Nacional de Huracanes en Miami.

En la madrugada del viernes, la perturbación estaba a unos 500 kilómetros (alrededor de 310 millas) al sur de Morgan City, Louisiana, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h (35 mph). Se movía en dirección norte a 22 km/h (14 mph).

El gobernador de Louisiana, Bel Edwards, decretó el estado de emergencia por posibles amenazas climáticas el jueves en la noche. Esta es una medida administrativa que permite destinar recursos estatales a la respuesta a la tormenta, explicó la oficina del mandatario.

Se espera que el sistema descargue hasta 20 centímetros (8 pulgadas) de lluvia en la Península de Yucatán, México, y hasta 30 cms (12 pulgadas) durante el fin de semana entre el tramo central de la costa del golfo hasta los Apalaches del Sur.

La combinación de la marejada y la marea puede hacer que zonas normalmente secas próximas a la costa se inunden por la crecida que avanzará tierra adentro desde la orilla, dijo el centro de huracanes. El agua podría llegar a entre 30 y 91 cms (entre 1 y 3 pies) de altura.

La temporada de huracanes del Atlántico ya tenido ya dos tormentas con nombre. Los meteorólogos esperan unos meses de mucha actividad, pero no tanta como la de 2020, que batió récords.