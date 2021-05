Sindicato docente de EEUU pide reapertura de escuelas

La presidenta de la Federación de Profesores de Estados Unidos hizo un exhorto el jueves a un regreso total a las clases en persona para otoño, señalando que el sindicato está “a favor” de que los alumnos vuelvan a las aulas.

En declaraciones preparadas, las cuales fueron obtenidas por The Associated Press, Randi Weingarten dijo que la disponibilidad amplia de vacunas contra el COVID-19 y una nueva infusión de fondos federales para la educación han eliminado muchos obstáculos que impidieron la reapertura de las escuelas.

“Las condiciones han cambiado”, afirmó Weingarten en declaraciones para un mensaje en las redes sociales. “Podemos y debemos reabrir las escuelas en otoño para la enseñanza, el aprendizaje y el apoyo en persona. Y mantenerlas abiertas. Plenamente y con seguridad, cinco días a la semana”.

En caso de que los sindicatos locales atiendan a su llamado, será considerado un paso importante en el esfuerzo para reabrir las escuelas Se ha culpado a los sindicatos de profesores de retrasar el proceso por medio de exigencias de una variedad de medidas de seguridad. El personal docente de algunos distritos se niega a regresar a las aulas si antes no se actualizan los sistemas de ventilación, no se realizan las pruebas de coronavirus y todos los profesores no han sido vacunados.

Weingarten agregó que las vacunas han sido un factor decisivo en su visión hacia una reapertura en otoño. En marzo, el presidente estadounidense Joe Biden ordenó a los gobiernos estatales priorizar la vacunación de los maestros y, de acuerdo con las autoridades federales de salud para finales de ese mes el 80% de los trabajadores en las escuelas habían recibido su primer dosis.

“El temor de que lleven el virus a casa disminuye al momento en que reciben sus vacunas”, escribió Weingarten. Las encuestas del sindicato revelaron que 89% de sus 1,7 millones de miembros ha sido vacunados por completo contra el coronavirus o desea serlo, subraya la líder sindical en sus declaraciones.

Aún así, Weingarten no sugirió un regreso rápido al tipo de sistema escolar que los estudiantes conocían antes de la pandemia. Las escuelas deberían mantener el requisito del uso de mascarillas, el distanciamiento social, el rastreo de contactos y otras medidas recomendadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés), escribió.