Brynn Anderson/AP

NUEVA YORK (AP) — La exgobernadora de Alaska Sarah Palin, que no está vacunada, arrojó positivo en la prueba diagnóstica a COVID-19 el lunes, lo que obligó a aplazar el juicio en su demanda por difamación contra el diario The New York Times.

​​El resultado positivo de la republicana se anunció en la corte instantes antes de que comenzara la selección del jurado en un tribunal federal de la ciudad de Nueva York.