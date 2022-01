Retiran vehículos varados durante días por nieve en Grecia

of

ATENAS (AP) — El ejército griego y equipos municipales retiraron el miércoles cientos de vehículos que llevaban tres días varados en la nieve a lo largo de una carretera que une Atenas con su aeropuerto internacional, mientras las autoridades se esforzaban por despejar vías bloqueadas y restablecer el suministro en partes de la capital que se quedaron sin electricidad.

Las fuertes nevadas han causado grandes interrupciones esta semana en Grecia y la vecina Turquía, deteniendo vuelos, bloqueando carreteras y provocando cortes de electricidad.

En Estambul, la ciudad más grande de Turquía, el tráfico por carretera y aéreo estaba volviendo a la normalidad el miércoles, pero la nieve seguía cubriendo grandes extensiones de la metrópoli de 16 millones de personas.

La nieve cubrió Atenas y gran parte del país el lunes, dejando a miles de conductores atrapados durante horas en las principales carreteras de la capital griega. Muchos se vieron obligados a pasar la noche en sus automóviles.

Innumerables automovilistas también quedaron varados durante varias horas en las carreteras de los alrededores de Estambul mientras se suspendían los vuelos hacia y desde el aeropuerto de la urbe, uno de los centros de transferencia de pasajeros más concurridos de Europa. El aeropuerto dijo el miércoles que estaba volviendo lentamente a sus operaciones normales con un total de 681 aterrizajes y despegues programados.

Sin embargo, la tormenta de nieve reavivó el debate sobre la ubicación del aeropuerto de Estambul, uno de los megaproyectos del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que reemplazó al Aeropuerto Internacional Ataturk como el principal aeropuerto de la ciudad cuando abrió en 2019.

Los críticos dicen que la ubicación del nuevo aeropuerto cerca del Mar Negro no es adecuada para un aeródromo. No tiene servicio de metro, lo que dificulta el acceso, y no hay hoteles cercanos para acomodar a los pasajeros varados. El martes, cientos de pasajeros abandonados a su suerte organizaron una protesta en el aeropuerto coreando: “¡Necesitamos hotel!”.