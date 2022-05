Rescatan a otros 50 civiles de planta sitiada en Mariúpol

This is a carousel. Use Next and Previous buttons to navigate

ZAPORIYIA, Ucrania (AP) — Otros 50 civiles, incluidos 11 niños, fueron rescatados el viernes de los túneles bajo la sitiada siderúrgica de Mariúpol en la que soldados ucranianos han estado resistiendo al máximo para impedir que Rusia tome completamente la estratégica ciudad portuaria.

Las fuerzas armadas rusas indicaron que había 11 niños entre las 50 personas rescatadas de la planta de Azovstal y entregadas a representantes de las Naciones Unidas y del Comité Internacional de la Cruz Roja.

La viceprimera ministra ucraniana, Irina Vereschchuk, confirmó que 50 “mujeres, niños y ancianos” consiguieron dejar el vasto complejo, y ella y Rusia indicaron que las tareas de rescate proseguirían el sábado. Los recién evacuados son adicionales a los aproximadamente 500 civiles que la ONU dijo que fueron sacados de la planta y de la ciudad en días recientes.

La batalla por el último reducto de la resistencia ucraniana en la ciudad reducida a escombros por el embate ruso parecía cada vez más desesperada, ante las crecientes especulaciones de que el presidente Vladimir Putin quiere concluir la batalla de Mariúpol de forma que pueda presentarle al pueblo ruso un éxito en combate en coincidencia con el Día de la Victoria, que se celebra el lunes y es el feriado patriótico más importante del calendario del país.

De acuerdo con estimados rusos, en el laberinto de túneles y búnkeres bajo la vasta planta hay unos 2.000 soldados ucranianos atrincherados que se han negado reiteradamente a rendirse. Ucrania ha dicho que unos pocos centenares de civiles están también atrapados allí, y los temores por su seguridad han aumentado al agudizarse los combates en días recientes.

“Nuestros colegas están en el terreno en estos momentos”, dijo el portavoz de la ONU Stephane Dujarric sobre la más reciente gestión de evacuación. “Estamos en una fase extremamente delicada de esta operación, trabajando en coordinación estrecha con las autoridades ucranianas y las autoridades rusas”.

Declinó dar detalles “por la seguridad de aquellos a quienes estamos tratando de sacar y, por supuesto, por nuestro propio personal, que está allí”.

Kateryna Prokopenko, cuyo esposo, Denys Prokopenko, comanda las tropas del Regimiento de Azov dentro de la planta, hizo una petición desesperada para que se rescate también a los soldados. Dijo que ellos estarían dispuestos a ir a un tercer país a esperar a que concluya la guerra, pero que nunca se entregarían a Rusia porque ello significaría “campos de filtración, prisión, torturas y muerte”.

Si no se hace nada para salvar a su marido y sus hombres, ellos “resistirán hasta el final sin rendirse”, le dijo a The Associated Press el viernes mientras ella y familiares de algunos miembros del regimiento iban en auto de Italia a Polonia.

Pudiera tomar días para que se conozcan los detalles de las últimas evacuaciones de la siderúrgica, toda vez que las personas que escapan de Mariúpol usualmente tienen que pasar por territorio disputado y muchos retenes antes de alcanzar una relativa seguridad en la ciudad de Zaporiyia, que se encuentra a unos 230 kilómetros (140 millas) al noroeste y está controlada por Ucrania.

Dos evacuaciones previas negociadas por la ONU y la Cruz Roja sacaron a medio millar de personas de la planta y de otras partes de Mariúpol. Andriy Yermak, jefe de la oficina de la presidencia de Ucrania, dijo también el miércoles que 500 civiles habían sido rescatados, pero no se sabía si eso incluía la cifra previa.

Algunas de las personas que fueron evacuadas previamente de la acerería hablaron con la AP sobre los horrores de estar rodeados por muerte en el búnker subterráneo lleno de moho, con poca comida y agua, escasa atención médica y cada vez menos esperanza. Algunos dijeron que se sentían culpables por haber dejado a otros detrás.

“La gente literalmente se pudre como les ocurrió a nuestras chaquetas”, dijo Serhii Kuzmenko, de 31 años, que escapó del búnker con su esposa, su hija de 8 años y cuatro personas más, dejando atrás a otras 30. “Necesitan nuestra ayuda urgentemente. Tenemos que sacarlos”.

Los defensores de la planta dijeron el viernes en Telegram que las tropas rusas le dispararon a un vehículo que evacuaba personas dentro de la planta. Indicaron que el automóvil se desplazaba hacia civiles cuando fue alcanzado por proyectiles, y que un soldado perdió la vida y otros seis resultaron heridos.

Moscú no reconoció de inmediato que se habían reanudado los combates allí.

___

Gambrell reportó desde Leópolis, Ucrania. Los periodistas de The Associated Press Trisha Thomas en Roma, Yesica Fisch en Zaporiya, Inna Varenytsia y David Keyton en Kiev, Yuras Karmanau in Leópolis, Mstyslav Chernov en Járkiv, Lolita C. Baldor en Washington y personal de la AP en todo el mundo contribuyeron a este despacho.