Rayados sanciona a jugadores por fiesta en plena pandemia

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Por participar en una fiesta en plena pandemia por coronavirus, los futbolistas Hugo González y el colombiano Dorlan Pabón fueron separados momentáneamente de los Rayados de Monterrey de la máxima categoría en México, anunció el club el domingo.

González cumplió 30 años en la víspera y en imágenes publicadas por su esposa en Instagram se le ve acompañado por Pabón y por Diego Reyes, jugador de Tigres, además de un par de mujeres.

Ninguno de los que aparecen en las imágenes usa barbijos ni guarda la distancia recomendada por las autoridades sanitarias para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

Monterrey informó en un comunicado que platicó con ambos jugadores y por precaución no viajaron al partido del lunes ante el León, por la segunda fecha del torneo Apertura.

“Los dos integrantes del plantel de jugadores del primer equipo permanecerán en aislamiento y bajo observación y serán sometidos a nuevas pruebas de COVID-19”, indicó el conjunto en su comunicado.

González, quien fue distinguido como el mejor arquero de la Liga de Campeones de la CONCACAF en la campaña 2015-16, regresó a Rayados esta temporada luego de militar con el Necaxa los últimos dos años.

A la selección mexicana ha sido citado en tres ocasiones.

El presidente deportivo de los Rayados, Duilio Davino, dijo que habrá sanciones internas.

Monterrey ha tenido hasta ahora cuatro casos positivos de coronavirus en su plantilla de primer equipo, entre ellos el argentino Rogelio Funes Mori y el holandés Vincent Janssen, quienes ya se recuperaron de la enfermedad.

Pabón afirmó que González es su vecino y pasó a saludarlo por su cumpleaños, pero que se fue casi de inmediato.

“Pasé a saludar a mi vecino, que vive a escasos dos metros de mi casa, quien se encontraba en familia compartiendo su día, pasé a darle un saludo de cumpleaños”, dijo Pabón en su cuenta oficial de Instagram. “Alguien que estaba en el lugar me pidió una foto y con gusto se la di, se tomó dicha foto, me despedí de los que estaban en el lugar y me marché a mi casa. Por una foto ya salen a especular cosas que no son”.

González no ha dado todavía una versión de lo ocurrido.