Protestas en Minneapolis se expanden a otras ciudades

Policías en Denver están parados junto a un manifestante que se cayó, mientras los agentes usan gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar una protesta junto al Capitolio de Colorado contra la muerte el lunes de un hombre negro bajo custodia policial en Minneapolis, el jueves, 28 de mayo del 2020. (AP Foto/David Zalubowski)

Acontecimientos en Estados Unidos relacionados con la muerte de George Floyd a manos de la policia en Minneapolis:

LOUISVILLE, Kentucky, EE.UU. - Al menos siete personas fueron baleadas en Louisville cuando centenares de manifestantes se concentraron junto al ayuntamiento para reclamar justicia para Breonna Taylor, una mujer afroestadounidense que fue muerta a tiros por la policía en marzo en su casa.

La policía de Louisville dijo el viernes que al menos una persona fue herida gravemente. “Ningún agente descargó su arma” y los siete heridos eran civiles, dijo el portavoz policial, sargento Lamont Washington en un correo electrónico a The Associated Pres.

“Siento la exasperación de la comunidad, la furia, el miedo, pero la violencia y la destrucción de esta noche no son la forma de resolverlo", dijo el alcalde de Louisville, Greg Fischer, en un video colocado en Twitter. Dijo que dos de los heridos fueron operados y cinco estaban en buenas condiciones.

La protesta del jueves por la noche se produjo mientras manifestantes en todo el país, en ciudades como Los Ángelas, Denver, Nueva York y Memphis, expresaron su respaldo a los manifestantes en Minneapolis, donde George Floyd el caso más reciente de un afroestadounidense muerto cuando estaba bajo arresto.

DENVER - Manifestantes de lanzaron a las calles de Denver el jueves, bloqueando el tránsito y golpeando vehículos cuando escapaban corriendo de disparos y gas lacrimógeno luego que una protesta contra la muerte de Floyd en Minneapolis se tornó violenta.

Centenares de personas se concentraron en las calles del centro de la ciudad y corearon consignas al caer la noche en las afueras del Capitolio estatal de Colorado, donde manifestantes pintaron graffiti y rompieron ventanillas de autos. En otras áreas del centro de Denver, policías antimotines usaron balas de goma y caminaron en falange por las calles para rechazar a los manifestantes. La protesta se extendió brevemente a la carretera Interestatal 23, bloqueando todos los carriles hasta que la policía uso gas lacrimógeno para dispersarlos.

Las protestas continuaron por la noche, pese al pedido de calma del alcalde de Denver Michael Hancock.

“Yo ciertamente entiendo la frustración de todo el mundo y el sentido de dolor e indignación tras el asesinato de George Floyd en Minneapolis", dijo en un video en Twitter. “Pero le ruego a todo el mundo: protesten, pero pacíficamente. Dejen las armas en casa”.

NUEVA YORK - Manifestantes furiosos por la muerte de Floyd desafiaron el jueves la prohibición de concentraciones púbicas en Nueva York y realizaron una caótica protesta en Manhattan, donde se enfrentaron con policías que obligaban a cumplir la norma del distanciamiento social.

Numerosos manifestantes, algunos con máscaras, se congregaron en Union Square y marcharon por las calles gritando: "No puedo respirar" y llevado carteles con lemas que incluían: “La brutalidad y los asesinatos policiales deben cesar".

Policías, luciendo máscaras para proteger contra el coronavirus, formaron filas frente a la manifestación. Un video publicado en redes sociales mostró escaramuzas ocasionales cuando la policía empujaba a la muchedumbre.

El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York dijo que más de 30 personas fueron detenidas. Un video mostró a al menos un manifestante siendo aporreado y otros derribados al suelo, mientras manifestantes empujaban a policías y les gritaban insultos. La policía dijo que un agente fue alcanzado por un bote de basura y otro recibió un puñetazo.

PHOENIX - Centenares de personas protestaron en el centro de Phoenix contra la muerte de George Floyd en Minneapolis bajo custodia policial, en una manifestación que se convirtió en un choque con la policía.

Los manifestantes que marcharon desde el ayuntamiento de Phoenix nasta el Capitolio del estado del jueves por la noche y la madrugada del viernes llevaban carteles que decían: “El silencio es violencia” y “Ser negro no debería ser una sentencia de muerte”, reportó el diario The Arizona Republic.

Alrededor de las 11 de la noche, la policía en Phoenix prohibió las concentraciones junto al edificio del Capitolio. Los manifestantes se negaron a dejar el área, dijo la prensa.

El diario reportó que se lanzaron piedras y botellas de agua contra la policía. Videos en televisoras locales mostraron a manifestantes golpeando la ventanilla de un patrullero policial y el periódico dijo que al menos una ventanilla de un patrullero fue destrozada. El Departamento de Seguridad Pública de Arizona y la policía de Phoenix respondieron usando gas pimienta y balas de goma contra los congregados.

PETAL, Mississippi - Un alcalde en Misissippi cuyas declaraciones sobre la muerte de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis desataron indignación está resistiendo llamados a que renuncie, incluyendo de la junta de ediles de su pueblo.

“¿Por qué alguien decide ser policía en nuestra sociedad hoy?", dijo el alcalde de Petal, Hal Marx, el martes en Twitter, el día que cuatro policías en Minneapolis fueron despedidos. Floyd, un hombre negro de de 46 años, estaba esposado y quejándose de que no podía respirar mientras un policía estaba arrodillado sobre su cuello el lunes.

En un tuit subsiguiente, el alcalde republicano aludió directamente al caso de Floyd, diciendo que él no vio “nada no razonable. Si puedes decir que no puedes respirar, estás respirando. Muy probablemente murió de sobredosis o de un ataque cardíaco. El video no muestra la resistencia que lo dejó en esa posición. Los policías están siendo crucificados".