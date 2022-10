Presunto sabotaje paraliza trenes en el norte de Alemania

Bodo Marks/AP

BERLÍN (AP) — Los servicios de trenes se suspendieron temporalmente el sábado en una franja del norte de Alemania, después de que fallara un sistema de comunicación. Según el operador ferroviario nacional, la interrupción fue causada por sabotaje.

El operador ferroviario Deutsche Bahn informó que no había trenes regionales ni de larga distancia el sábado por la mañana en los estados noroccidentales de Hamburgo, Schleswig-Holstein, Baja Sajonia y Bremen. Eso significó que no circulaban los trenes entre Berlín y Colonia, así como entre la capital y Ámsterdam, mientras que los trenes desde Dinamarca no podían cruzar la frontera con Alemania.