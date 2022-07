BUDAPEST (AP) — Una allegada del primer ministro húngaro Viktor Orban renunció luego de que él dijo en un discurso reciente que Hungría estaba peleando para que Europa no se convirtiera en una sociedad “de raza mixta”. Zsuzsa Hegedus comparó la retórica de Orban con el tipo de lenguaje usado en la Alemania Nazi.

Orban dijo además que los países con una inmigración a gran escala desde fuera de Europa “ya no son naciones”.

La acción de Hegedus fue un raro rechazo dentro de las filas de Orban, quien ha sido acusado desde hace tiempo por la Unión Europea de erosionar las instituciones y normas democráticas.

Hegedus, que trabajó con Orban durante los últimos 20 años, dijo en su carta de renuncia que el lenguaje del premier fue “puramente nazi”.

“Lamento sinceramente tener que terminar esta relación debido a una posición tan vergonzosa”, dijo Hegedus en la carta, que fue publicada por la prensa el martes. “No me quedó otra opción”.

En su discurso el sábado pasado, Orban habló de dos partes de Europa.

“Hay un mundo en el que personas europeas se mezclan con quienes llegan de afuera de Europa”, afirmó Orban en Baile Tusnad, una ciudad rumana donde la etnia húngara es mayoría. “Ése es un mundo de raza mixta”.

En el que describió como “nuestro mundo”, Orban dijo que las “personas europeas se mezclan entre sí”.

“Por eso hemos peleado siempre: estamos dispuestos a mezclarnos entre nosotros, pero no queremos convertirnos en personas de raza mixta”, afirmó.

Dijo además que “la migración ha dividido a Europa en dos o yo pudiera decir que ha partido Occidente en dos. Una mitad es un mundo en el que europeos y no europeos viven juntos. Esos países ya no son naciones: no son más que un conglomerado de personas”.

Aunque él es conocido por sus comentarios contra la inmigración y sus críticas a los valores liberales de Occidente, el discurso de Orban del sábado desató una nueva ola de críticas e indignación por la oposición húngara y en toda Europa.