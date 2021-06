Playa El Zonte, la capital del Bitcoin en El Salvador

of

EL ZONTE, El Salvador (AP) — En El Zonte, una playa salvadoreña popular entre los surfistas por sus furiosas olas, una organización no gubernamental con el respaldo financiero de un donante anónimo ha fomentado el uso de criptomonedas como una alternativa para aliviar la pobreza que golpea con fuerza a sus habitantes.

Unas 500 familias de pescadores y campesinos que nunca han tenido acceso a una cuenta en un banco ni mucho menos a las transacciones electrónicas se han convertido en “pequeños inversionistas rurales” y expertos en el uso del Bitcoin.

Santos Hilario Gálvez, un humilde obrero de la construcción, camina hasta la tienda, pide un refresco y varios churros para compartir con sus amigos, pero no busca la billetera en sus bolsillos, simplemente toma su celular y paga la compra.

María del Carmen Avilés, de 50 años y propietaria de la tienda, explicó a The Associated Press que “cuando llega un cliente le pregunto si va a pagar con la aplicación o en efectivo. La mayoría paga con la aplicación Bitcoin Beach. Yo lo busco en mi celular para poder cobrar”. El trámite no dura más de dos minutos.

“Esto es más fácil que pagar con billetes. Yo puedo comprar desde mi casa, hago la transacción con la aplicación... y sólo vengo a recoger lo que necesito”, agregó Gálvez.

Avilés sostuvo que la gente suele preguntarle sobre el riesgo de usar criptomonedas. “Yo les digo que he ganado, pero también he perdido. Cuando el Bitcoin llegó a 60.000 dólares gané y compré esta cámara refrigerada para la tienda, pero después bajó y también he perdido”.

Según Román Martínez, uno de los pioneros en el uso de criptomonedas en este rincón turístico, “El Zonte es la capital de bitcoin en El Salvador”, un esfuerzo que arrancó gracias a un donante anónimo estadounidense que se enteró de los proyectos de ayuda a la comunidad de la organización no gubernamental Hope House y decidió ser el patrocinador principal a través de Michael Peterson, otro estadounidense que vive en El Zonte.

Esta semana la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una ley que convierte al país en el primero en adoptar al Bitcoin como moneda de curso legal.

El tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el la criptomoneda lo establecerá el mercado y todos los precios podrán expresarse en Bitcoin, aunque para efectos contables el dólar continuará siendo la divisa de referencia.

La normativa entrará en vigor 90 días después de su publicación en el Diario Oficial. El Banco Central de Reserva y la Superintendencia del Sistema Financiero emitirán la normativa correspondiente en ese período, según la ley.

El Zonte está ubicado a 43 kilómetros al suroeste de la capital. Su comunidad está integrada por pescadores y campesinos que, explicó Martínez, no tenían acceso a cuentas bancarias y en consecuencia tampoco a créditos. "Ahora son pequeños inversionistas a los que la Bitcoin les ha cambiado la vida”.

El proyecto comenzó en 2019 pero ganó adeptos con la pandemia del nuevo coronavirus. “Nuestro donador hizo tres entregas de 40 dólares, convertidos en Bitcoin, para cada una de las 500 familias de la comunidad y se las capacitó para el uso de la aplicación. Ahora es algo normal comprar con el Bitcoin”, dijo Martínez.

En la zona también funciona el único cajero para esta criptomoneda, que lo alimenta con dólares la empresa Athena Bitcoin, donde se cambian los dólares por bitcoin.

Edgar Magaña, un joven de 26 años, llegó desde San Salvador para cambiar dólares por bitcoin, introdujo al cajero 50 dólares y al revisar su celular solo tenía 47 dólares convertidos en fracciones de bitcoin. “Me quitaron tres dólares de comisión” dijo el joven bastante sorprendido, ya que había escuchado que no cobraban ningún tipo de comisión por la transacción. “Esto es como en los bancos”, agregó.

Jessica Velis, encargada del local donde está instalado el cajero en la entrada a la playa El Zonte, aseguró que sabe dónde se puede contactar a los dueños de la empresa Athena Bitcoin. Dijo que la aplicación Strike ya está siendo usado para el envío de remesas aunque desconoce el porcentaje que se cobra por el trámite.

En Olas Permanentes, uno de los principales restaurantes de la playa El Zonte, se puede pagar con bitcoin, pero todas las meseras consultadas por los periodistas de AP dijeron que no lo usan, unas porque no tiene teléfonos de alta gama para bajar la aplicación y otras porque tiene dudas de cómo funciona. “A mí me pagan en dólares y en efectivo”, dijo una de las meseras.

Teresita, como dijo llamarse una mujer de 25 años que caminaba por una de las calles de El Zonte, respondió: “Yo no, yo prefiero tener los billetes”.