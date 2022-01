EGELSBACH, Alemania (AP) — La piloto adolescente Zara Rutherford aterrizó en Alemania el miércoles, la penúltima escala en su intento de ser la mujer más joven que vuela alrededor del mundo en solitario.

A un día de lograr el récord, la belga-británica de 19 años dijo que no ve la hora de llegar a casa después de “cinco meses largos”.

Rutherford prevé aterrizar el jueves en Kortrijk, Bélgica, donde inició su viaje el 18 de agosto. La piloto estadounidense Shaesta Waiz tenía 30 años cuando impuso el récord de la mujer más joven en dar la vuelta al mundo en solitario en 2017.

“Cuando crecía, no veía muchas mujeres pilotos. Eso siempre me pareció desalentador”, dijo a la prensa después de aterrizar su monoplano deportivo Shark en Egelsbach, una pista aérea cerca del Aeropuerto de Fráncfort, el más transitado de Alemania. “Por eso espero alentar a más chicas a dedicarse a la aviación y mostrar una cara sonriente, así que si a una chica le gusta la aviación y me ve, sabe que no está sola”.

Debía finalizar su viaje el lunes pasado, pero sufrió varias demoras debido al mal tiempo.

En su viaje debió esquivar los incendios forestales de California, sufrir el frío sobre Rusia y evitar por poco el espacio aéreo norcoreano. Dijo que está “verdaderamente emocionada” de regresar a casa.