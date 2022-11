Parlamentario británico suspendido por estar en reality show

LONDRES (AP) — El exsecretario de Salud de Gran Bretaña Matt Hancock, quien encabezó la respuesta del país al COVID-19 en el primer año de la pandemia, fue suspendido el martes por el Partido Conservador luego de que firmó un contrato para participar en un programa de televisión tipo reality.

Hancock ya no está en el gobierno, pero es miembro del Parlamento. Firmó contrato para competir en el show “I’m a Celebrity… Get Me Out of Here” (Soy una celebridad... sáquenme de aquí). El programa envía a un grupo de personas famosas a la selva tropical en Australia, los somete a pruebas que tienen que ver con arañas y serpientes y le permite al público votar para sacarlos de la competencia uno a uno.