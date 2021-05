Armando Franca/AP

LISBOA (AP) — Leopoldo López, un activista prominente de la oposición venezolana, dijo el miércoles que la reciente oferta de negociación hecha por su movimiento al gobierno del presidente Nicolás Maduro fue motivada por la crisis humanitaria en el país y el prolongado estancamiento político.

López dijo a The Associated Press que su grupo opositor no había recibido aún una respuesta a su propuesta de parte del gobierno. Las dos partes han estado trabadas en un impasse durante años.