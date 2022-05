COPENHAGUE (AP) — Un hombre en Noruega acusado de matar a cinco personas y de herir a otras cuatro apuñalándolas y disparándoles flechas se declaró el miércoles culpable de asesinato e intento de asesinato.

“Admito responsabilidad penal por todos los cargos”, declaró el indiciado, Espen Andersen Bråthen, de 38 años, al comenzar su juicio en el Tribunal Distrital de Buskerud, reportó la agencia de noticias noruega NTB.

Cinco personas fueron asesinadas a puñaladas el 13 de octubre del 2021. Andersen Bråthen enfrenta también 11 cargos de intento de asesinato por ataques con arco y flecha en Kongsberg, un poblado de 26.000 habitantes.

También se le acusa de daños físicos, conducta amenazante, negarse a obedecer órdenes policiales y lanzar cuchillos a la policía.

Según la denuncia, Andersen Bråthen primero empezó a lanzar flechas en un supermercado y luego atacó a otras personas en sus viviendas.

El miércoles, permaneció sentado en silencio en el tribunal mientras se leían los cargos en voz alta.

Si bien ha confesado, es posible que no termine en la cárcel. La fiscalía ha pedido que sea enviado a una institución psiquiátrica, afirmando que estaba en medio de “un fuerte trastorno mental” cuando perpetró su arremetida, según documentos judiciales obtenidos por The Associated Press.

Tras ser arrestado, Andersen Bråthen fue llevado a una institución psiquiátrica. Tres expertos que lo evaluaron llegaron a la conclusión de que estaba desquiciado al momento de los crímenes.

Se anticipa que el juicio durará un mes.