Natti Natasha espera abrir puertas a más chicas con “Bravas”

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Natti Natasha debuta como productora ejecutiva con “Bravas”, una serie de YouTube Originals sobre dos jóvenes artistas que se abren paso en la industria musical, a la que se sintió atraída de inmediato.

“Hace varios años a mí me hubiese encantado ver una serie (así)”, dijo la cantante dominicana en una entrevista con The Associated Press por videollamada desde San Juan, Puerto Rico. “Me sentí conectada y yo sé que muchas muchachas allá afuera también se van a sentir de la misma manera”.

“Bravas” sigue a tres jóvenes amigas que buscan un lugar en la industria musical: las cantantes Mila (Audri Nix) y Roja (Nohemy), y su mánager Ashley (Amanda Antonella). Fue escrita por la actriz y productora puertorriqueña Kisha Burgos y creada con Cinema Giants, el estudio del director Jessy Terrero, quien ha creado videos musicales para Jennifer López, Daddy Yankee, Maluma, Paulina Rubio y Enrique Iglesias, entre muchos otros.

Los ocho capítulos se irán estrenando semanalmente por el canal de YouTube de Natti Natasha a partir del 7 de octubre, pero para los suscriptores de YouTube Premium será liberada toda la serie.

Natti Natasha tiene un cameo en la serie, en la que también aparecen figuras como Wisin, Lyanno, Jon Z, Darkiel, De La Ghetto y el youtuber puertorriqueño Daniel El Travieso.

“Bravas” se adentra en la música urbana latina y sus raíces humildes en Puerto Rico desde la perspectiva femenina en una industria dominada principalmente por hombres.

Las protagonistas conocen bastante bien este medio. Audri Nix, de 25 años, y Nohemy, de 26, ya tienen una carrera musical, con videos de trap y música urbana igualmente disponibles en YouTube. Amanda Antonella, de 21 años, es actriz de profesión.

“Definitivamente tienen muchísimo talento innato”, dijo Natti Natasha. “Y siento que por eso pudieron dar ese personaje, porque pertenecen a ese mundo y están en esa lucha constante de lograr sus metas”.

Para Nohemy, su escena favorita fue precisamente una en la que tiene una pelea con su pareja, Tanamá (Liz Dieppa), debido a sus compromisos profesionales.

“Estábamos en un momento de transición donde ella me pone a escoger o mi relación con ella y el niño que tenemos o la música, la carrera”, dijo. “Yo creo que muchos de nosotros nos encontramos en algún punto de nuestras vidas en esa situación. Para mí fue muy especial porque es algo que ya he vivido en mi vida personal”.

Por su parte, Amanda Antonella dijo que se sintió especialmente conmovida con una escena que toca la violencia de género, un problema que aqueja a Puerto Rico al igual que el resto de Latinoamérica. "Es un tema que es crudo y la serie lo lleva y abre las puertas para tener las conversaciones”, expresó.

El rodaje se realizó en octubre de 2019 en diversas partes de Puerto Rico, República Dominicana y Miami. Para Natti Natasha, quien actualmente trabaja en su próximo álbum, el papel de productora ejecutiva de la serie fue gratificante en especial porque retrata la historia de chicas abriéndose paso en la industria musical.

“Todavía se necesita mucho para darle un espacio, para darle más puertas abiertas a todas las chicas que ahora mismo son niñitas y nos ven y dicen ‘yo un día quiero ser como Natti Natasha’”, dijo la intérprete de éxitos como “Sin pijama” y “Criminal”. “Siento que es una manera de abrir esa puerta, de mostrarle al mundo todas las cosas que pasamos y que (ellas) puedan identificarse y no se sientan solas”.