CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

Documentos sobre vacuna contra el COVID-19 en embarazadas no son de Pfizer

LA AFIRMACIÓN: Documentos publicados por Pfizer señalan que la vacuna contra el COVID-19 no es segura para mujeres embarazadas y lactantes.

LOS HECHOS: Falso. Los documentos no fueron publicados por la farmacéutica, en realidad fueron difundidos por la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) del Reino Unido en 2020. Las pautas del organismo se han actualizado desde entonces.

Una publicación que se ha compartido ampliamente en Twitter dice: “La vacuna de ARNm COVID-19 no se recomienda durante el embarazo. Pfizer ¿a cuántas mujeres embarazadas y lactantes les recomendaron los médicos que se vacunaran? P. D. : lo dice Pfizer”.

El texto está acompañado de una captura de pantalla que muestra parte de dos páginas de un documento en inglés en donde están señalados fragmentos con un círculo rojo. Las oraciones resaltadas dicen: “No se recomienda la vacuna de ARNm de COVID-19 BNT162b2 durante el embarazo” y “Se desconoce si la vacuna de ARNm de COVID-19 BNT162b2 se excreta en la leche humana”.

Sin embargo, tras realizar una reversión de imágenes y una búsqueda refinada en Google, The Associated Press encontró que la captura de pantalla incluida en la publicación es parte de un documento originalmente publicado por la MHRA del Reino Unido, no de Pfizer.

Además, luego de realizar una búsqueda en la plataforma Wayback Machine, que compila registros de sitios web aún después de que fueron eliminados, se encontró que la publicación data del 8 de diciembre de 2020. Desde entonces las pautas del organismo sobre la vacuna contra el COVID-19 se han actualizado.

La AP revisó la última versión de la información para profesionales de la salud disponible en la web de la MHRA actualizada el 5 de mayo de 2022 y en ésta no aparece la frase que se menciona.

Actualmente el apartado sobre la vacuna contra el COVID-19 en mujeres embarazadas dice: “Hay experiencia limitada con el uso de la vacuna de ARNm de COVID-19 BNT162b2 en mujeres embarazadas. Los estudios en animales no indican efectos nocivos directos o indirectos con respecto al embarazo, desarrollo embrionario/fetal, parto o desarrollo posnatal. La administración de la vacuna de ARNm de COVID-19 BNT162b2 durante el embarazo sólo debe considerarse cuando los beneficios potenciales superen cualquier riesgo potencial para la madre y el feto”.

La segunda frase que se retoma y que alude a la lactancia sigue apareciendo exactamente igual en la web de la agencia inglesa.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos también recomiendan la vacunación contra el COVID-19 de mujeres embarazadas y lactantes, a las que intentan quedar embarazadas y a las que podrían quedar embarazadas en el futuro.

Por último, un vocero de Pfizer confirmó a AP que el estudio no fue publicado por la farmacéutica pero que sí realizaron un estudio para evaluar la seguridad, la tolerancia y la inmunogenicidad de BNT162b2 contra el COVID-19 en mujeres embarazadas sanas de 18 años o más, pero que éste se suspendió.

La razón fue que en septiembre de 2021 las vacunas contra el COVID-19 fueron recomendadas por los organismos correspondientes aplicables para las mujeres embarazadas en todos los países participantes, y como resultado la tasa de inscripción disminuyó significativamente.

— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.

Publicaciones contienen información falsa sobre CEO de Disney

LA AFIRMACIÓN: El CEO de la empresa estadounidense de entretenimiento Walt Disney Co., Joe Barron, declaró que la compañía cometió un error al promover la “agenda de género”. La promoción de ésta ha ocasionado un desplome del 70% en el valor de las acciones de la empresa y las visitas a sus parques han caído un 50%. Además la plataforma digital de streaming Disney Plus perdió 9,1 millones de suscriptores.

LOS HECHOS: Publicaciones que circulan en Facebook incluyen la imagen de un supuesto reporte noticioso titulado “Después de pérdidas devastadoras, el CEO de Disney admite que la compañía cometió ‘un gran error’ al impulsar la agenda de género”.

Se añade erróneamente que el supuesto CEO, llamado en las publicaciones Joe Barron, informó que por promover la “agenda de género” las acciones de la firma cayeron un 70%, las visitas a los parques un 50% y que Disney Plus perdió 9,1 millones de usuarios.

Las publicaciones muestran una foto del supuesto ejecutivo de Disney debajo del titular equivocado.

Pero, el CEO de Disney se llama Bob Chapek, no Joe Barron, y no existen registros de que alguien con ese nombre haya encabezado la empresa en algún momento.

Además, quien aparece en la foto utilizada en las publicaciones no es Chapek, sino Bob Iger, quien fue el CEO de Disney entre 2005 y 2020.

De acuerdo con los reportes financieros de la empresa correspondientes al segundo trimestre, las acciones de la empresa no cayeron en 70% ni las visitas a los parques se desplomaron 50%.

Según información de la bolsa de valores de Nueva York, el valor de las acciones de Disney ha disminuido desde marzo de 2021, cuando registró un precio de 197 dólares, el más alto de los últimos cinco años, a 107 dólares actuales.

Esta disminución, sin embargo, es del 45%, no del 70%, y no está relacionada con ninguna declaración sobre la “agenda de género” del CEO de Disney, como dicen erróneamente las publicaciones.

Además, de acuerdo con el reporte financiero del segundo trimestre, los parques de la empresa registraron ingresos en este periodo por 6.100 millones de dólares, un incremento del 100% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La empresa explicó que algunos de sus parques alrededor del mundo se mantuvieron cerrados durante periodos extendidos en 2021 por las restricciones aplicadas para prevenir contagios de COVID-19.

El reporte financiero también indica que los usuarios de Disney Plus no disminuyeron, al contrario, sumaron 7,9 millones de suscriptores en el segundo trimestre de 2022.

En total, a nivel global este servicio de streaming cuenta con casi 138 millones de suscriptores, de acuerdo con las cifras difundidas por la empresa.

En meses recientes Disney enfrentó críticas por no haber manifestado su oposición al debate y aprobación en Florida de la Ley HB 1557 que prohíbe a los educadores instruir sobre orientación sexual e identidad de género a alumnos desde preescolar hasta el tercer grado de primaria.

La legislación, llamada por opositores como la ley “No Digas Gay”, fue ampliamente criticada por demócratas, organizaciones defensoras de la comunidad LGBT y por la Casa Blanca.

Tras la aprobación de la ley en marzo el CEO de Disney dijo en una llamada con accionistas que lamentaba no haber sido más enfático en el rechazo de la empresa a la legislación.

Chapek agregó que, sin embargo, manifestó al gobernador de Florida, Ron DeSantis, su rechazo a la ley por considerarla discriminatoria.

Tras las declaraciones de Chapek usuarios afines a DeSantis y al Partido Republicano lanzaron críticas en redes sociales contra Disney.

Además, al hacer búsquedas en internet, AP encontró que el supuesto reporte noticioso con las declaraciones falsamente atribuidas al CEO de Disney se originó de un sitio satírico llamado USA Taters.

En la sección “Sobre Nosotros” de la página se indica que el contenido difundido “no es real”.

— El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

Senado de EEUU no dio un ultimátum a Biden sobre Venezuela

LA AFIRMACIÓN: El Senado de Estados Unidos le dio un ultimátum al presidente estadounidense Joe Biden y le exigió “desbloquear a Venezuela”.

LOS HECHOS: Recientemente 18 congresistas enviaron una misiva para pedir a Biden levantar las sanciones contra Venezuela y dialogar con el gobierno, pero el Senado no planteó un ultimátum.

El 10 de mayo, a través de una carta, 18 congresistas pertenecientes al Partido Demócrata de Estados Unidos plantearon al presidente Biden levantar las sanciones contra Venezuela y continuar el diálogo con el gobierno encabezado por Nicolás Maduro.

La AP revisó la carta en su totalidad y no encontró ningún ultimátum. Además ésta no está firmada por todos los miembros del Senado sino por 18 integrantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Una publicación compartida en Facebook asegura incorrectamente que el Senado de Estados Unidos exigió a Biden desbloquear a Venezuela y que le dio un ultimátum.

La publicación está acompañada de un video en donde se habla de la carta antes mencionada y en donde sí se detalla que 18 congresistas la firmaron. En la grabación también se asegura falsamente que los legisladores “confrontaron” al presidente, que “le dieron la espalda” y que le “exigieron” levantar las sanciones contra Venezuela.

Pero esto no es correcto. En la carta los legisladores en realidad felicitan a Biden por los esfuerzos realizados hasta ahora y lo instan a continuar el diálogo con el gobierno venezolano.

Posteriormente se señala que este nuevo enfoque hacia Venezuela ya está dando resultados tangibles y que se le debe dar continuidad. “Lo instamos a continuar con el diálogo con el gobierno venezolano y, en apoyo de ese proceso, a considerar el levantamiento de las amplias sanciones económicas que han logrado poco más que el sufrimiento generalizado del pueblo venezolano”, detalla la misiva.

De acuerdo con los congresistas, las medidas punitivas de la pasada administración encabezada por Donald Trump únicamente sirvieron para “exacerbar” la crisis humanitaria en el país sudamericano.

— Abril Mulato

México no ha expulsado a todos los oficiales de agencia antidrogas de EEUU

LA AFIRMACIÓN: El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador expulsó a los oficiales de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) del país y ordenó el retiro de los aviones que tiene en la nación latinoamericana.

LOS HECHOS: López Obrador no dio esa orden. Aunque en meses recientes López Obrador ha sido crítico de la DEA, el mandatario no ha expulsado a sus agentes que operan en México. Además, un oficial de la DEA dijo a The Associated Press que mantiene agentes desplegados en el país.

Publicaciones que circulan en Twitter y Facebook dicen falsamente que López Obrador ordenó la expulsión de los agentes de la DEA desplegados en el país y el retiro de los aviones que la agencia tiene en México.

La publicación también dice que un supuesto congresista estadounidense llamado John Smith pidió declarar a México como un “narco Estado” y enjuiciar a López Obrador ante la Corte Penal Internacional.

Pero aunque en meses recientes López Obrador ha sido crítico de la DEA y sus operaciones en México, no ha ordenado la expulsión de la agencia.

La presidencia mexicana tampoco ha ordenado el retiro de los aviones de la agencia en México.

No existen registros en los comunicados oficiales ni en las redes sociales de la presidencia mexicana de que se hayan dado esas órdenes.

De acuerdo con un reporte de la agencia noticiosa Reuters del 11 de mayo, la DEA retiró un avión de México después de que la Fiscalía General de la República (FGR) le pidió desocupar un espacio que utilizaba en un hangar que tiene en la ciudad de Toluca, en el estado de México.

El reporte dice que la DEA había utilizado ese avión por décadas en el país. La FGR es independiente de la presidencia de México y de acuerdo con las leyes mexicanas opera de manera autónoma.

Además, un oficial de la DEA confirmó a AP en un correo electrónico que mantiene agentes desplegados en México y que la agencia continúa trabajando para proteger la seguridad del pueblo estadounidense.

También el sitio oficial de la DEA indica que ésta aún opera diversas oficinas en ciudades mexicanas.

La página de la agencia indica que mantiene oficiales desplegados en la Ciudad de México y en otras ciudades como Monterrey, en el noreste, y Tijuana, en el noroeste del país.

“Las oficinas de la DEA ubicadas en México y la región de Centroamérica combaten los agresivos métodos y operaciones utilizadas por las diversas organizaciones traficantes de droga regionales”, dice el sitio de la DEA.

Además, la DEA agrega en su página oficial que trabaja de forma conjunta con sus contrapartes en estos países para combatir a bandas del crimen organizado.

En una llamada entre el presidente estadounidense Biden y López Obrador ocurrida a finales de abril ambos acordaron mantener la cooperación en áreas como la migración y la seguridad.

Por último, en el Congreso estadounidense no existe un legislador con el nombre de John Smith y tampoco existen registros de que algún legislador haya pedido declarar a México un “narco Estado”.

La DEA, la FGR y la presidencia de México no respondieron solicitudes de AP sobre la versión errónea que circula.

— Marcos Martínez Chacón

Fotografía de médicos mexicanos pidiendo no votar fue manipulada

LA AFIRMACIÓN: Una imagen muestra a médicos mexicanos pidiendo no votar por políticos “idiotas otra vez” en las elecciones que se realizarán en el país el 5 de junio de 2022. La imagen surge luego de que el gobierno anunció la contratación de médicos cubanos.

LOS HECHOS: La imagen no muestra a profesionistas mexicanos, en realidad muestra a personal sanitario de Quito, Ecuador, haciendo un llamado a la población de dicho país a quedarse en casa para prevenir los contagios de COVID-19 en 2020.

Una publicación compartida más de 8.000 veces en Twitter muestra a ocho médicos de pie usando cubrebocas. Siete de ellos sostienen carteles que dicen “No votes otra vez por idiotas, ayúdanos”.

El mensaje que acompaña la fotografía dice: “Este gobierno no se cansa de humillar a los mexicanos”.

Sin embargo, la imagen está editada. Tras realizar una búsqueda inversa de imagen, AP encontró que la original en realidad fue publicada en la cuenta de Twitter de la Coordinación de Centros Médicos de Quito, Ecuador, y muestra al personal médico pidiendo a la población quedarse en casa para prevenir contagios de COVID-19.

“No salgas, quédate en casa, ayúdanos”, dice el mensaje de los carteles.

El 8 de mayo, como parte de su gira por Centroamérica, López Obrador visitó Cuba y se comprometió a comprar la vacuna contra el COVID-19 desarrollada en ese país y a contratar a 500 médicos de la isla por la supuesta falta de personal en México.

Tras dichas declaraciones asociaciones y colegios médicos de México expresaron su “profunda desaprobación y enérgica protesta” a través de un comunicado.

“En nuestro país sí hay médicos con capacidad avalada por las Universidades de la República Mexicana… algunos de ellos desempleados o empleados eventualmente con salarios muy bajos o en zonas de inseguridad extrema. Debido a esto, consideramos que de manera injusta se les ha relegado, privilegiando a médicos extranjeros”, se lee en el documento.

En redes sociales la imagen editada comenzó a compartirse en los días posteriores a la controversia, pero ésta no es real y tampoco es la primera vez que se utiliza.

La misma imagen ha sido alterada en otras ocasiones para mostrar al personal médico con mensajes en contra de otros políticos latinoamericanos. Ante estas falsedades, el Ministerio de Salud ecuatoriano alertó en su cuenta oficial de Twitter el 6 de abril de 2020 que no era verdad que los médicos y enfermeras hayan mostrado mensajes contra políticos.

AP verificó la misma fotografía manipulada en marzo de 2021, tres meses antes de que se realizaran elecciones en las que se votó para elegir diputados federales y locales, gobernadores y alcaldes.

El 16 de mayo el mandatario mexicano explicó que su administración contratará a los profesionistas cubanos para que trabajen en las zonas pobres y aisladas de México.

— Abril Mulato

