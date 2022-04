NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

Presidente de EEUU no reconoció el fracaso de su plan económico

LA AFIRMACIÓN: Recientemente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció que el desempleo en su país es su culpa y que es resultado del fracaso de su plan económico.

LOS HECHOS: El mandatario no declaró eso, lo que dijo es que el bajo desempleo en Estados Unidos es resultado de su plan económico.

La declaración del presidente Biden sobre las tasas de desempleo estatales fue compartida en la web de la Casa Blanca el 15 de abril y retomada por medios de comunicación internacionales.

“Durante el último año, la tasa de desempleo se redujo en todos los estados y muchos estados han alcanzado mínimos históricos”, dice el comunicado. “Esto no fue un accidente: fue el resultado directo de mi plan económico para hacer crecer la economía desde abajo hacia arriba y hacia el centro”.

Una publicación compartida en Facebook dice erróneamente: “¡Biden reconoce fracaso de su plan económico!”.

El mensaje está acompañado de un video en el que se escucha la voz en off de un hombre que asegura falsamente: “El desempleo es mi culpa. Fueron las palabras que retumbaron en la potencia del norte por el mismísimo presidente”.

Pero en el comunicado que se utiliza como fuente de la publicación no se incluye ninguna declaración del mandatario estadounidense en el que este reconozca “el fracaso de su plan económico”.

Además, segundos más tarde, la misma voz menciona la información incluida en un comunicado que difundió el gobierno de Estados Unidos el 15 de abril. En el documento el presidente señala que el bajo desempleo en su país es resultado de su plan económico y no al revés.

“El líder demócrata Joe Biden aseguró que el desempleo de la potencia del Norte es su culpa y es que el bajo nivel de desempleo que registra su país es el resultado del plan económico elaborado por el mandatario, pero lo peor de todo es que el jefe de Estado lo ha reconocido en un momento en el que su personalidad está tocando fondo”, se escucha en la grabación.

En el comunicado difundido por el gobierno estadounidense el mandatario detalla que “todavía hay más trabajo por hacer para aprovechar esta recuperación y reducir los costos para las familias trabajadoras” pero que su administración está trabajando en eso.

En marzo la tasa de desempleo en Estados Unidos fue de 3,6 %, la más baja desde el inicio de la pandemia y dos décimas por debajo del mes anterior, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por su sigla en inglés).

— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.

Elon Musk no informó que desbloqueará la cuenta de Trump en Twitter

LA AFIRMACIÓN: Ahora que el director general de Tesla, Elon Musk, es el nuevo dueño de Twitter le devolverá su cuenta al expresidente Donald Trump, quien fue expulsado de forma permanente de la red social los días posteriores al asalto al Capitolio.

LOS HECHOS: El 25 de abril Twitter anunció que había llegado a un acuerdo definitivo para ser adquirida por Musk en una transacción valorada en aproximadamente 44.000 millones de dólares. Sin embargo, la transacción no ha sido completada.

En el comunicado publicado por la empresa se señala que “una vez completada” la transacción, Twitter se convertirá en una empresa privada.

“Se espera que la transacción, que ha sido aprobada por unanimidad por la Junta Directiva de Twitter, se cierre en 2022, sujeto a la aprobación de los accionistas de Twitter, la recepción de las aprobaciones regulatorias aplicables y el cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales”, dice el documento.

Por otro lado, no hay un anuncio oficial de Musk sobre el desbloqueo de la cuenta de Twitter del expresidente.

Tras darse a conocer la noticia del acuerdo alcanzado entre Twitter y Musk algunos medios comenzaron a especular sobre los cambios que el multimillonario podría aplicar en la red social. En redes sociales algunos usuarios mencionaron que dichas medidas podrían propiciar que se le devolviera la cuenta Trump y otros dieron por hecho, incorrectamente, que esto sucedería.

Una publicación compartida en Facebook incluye un enlace que dice: “Hay nuevo dueño: Elon Musk compra el 100% de Twitter por 44.000 millones de dólares”. El texto que acompaña el enlace dice: “Su primer decreto... devolverle la cuenta a Trump”.

Pero la transacción no se ha completado según un comunicado emitido por Twitter.

“El Sr. Musk ha asegurado 25.500 millones de financiamiento de préstamos de margen y deuda totalmente comprometidos y está proporcionando un compromiso de capital de aproximadamente 21.000 millones”, detalló Twitter en el documento.

Por otro lado, aunque en las últimas semanas Musk ha propuesto relajar las restricciones de contenido de Twitter, como las normas que suspendieron la cuenta Trump, hasta el 28 de abril no ha informado que “desbloqueará” la cuenta del expresidente. AP no encontró evidencia de que lo haya comunicado ni en medios de comunicación ni en sus cuentas de redes sociales verificadas.

En una entrevista de TED se le preguntó a Musk si su concepto de libertad de expresión tenía algún límite a lo que respondió que Twitter cumpliría las leyes nacionales que restringen la expresión en cada país. Más allá de eso, dijo, sería “muy reacio” a borrar entradas o vetar de forma permanente a los usuarios que incumplan las normas de la firma.

Como candidato y presidente, Trump convirtió Twitter en un potente megáfono para hablar directamente al público, a menudo empleando un vocabulario provocador y divisivo sobre asuntos controvertidos. Fue expulsado de forma permanente del servicio los días posteriores al asalto al Capitolio.

Trump, por su parte, dijo en una entrevista con CNBC que no volvería a Twitter incluso si Musk revirtiera la prohibición del expresidente.

“No, no volveré a Twitter”, dijo Trump. “Estaré en Truth Social... Tenemos mucha gente inscrita. Me gusta Elon Musk. Me gusta mucho él. Es un excelente individuo. Hicimos mucho por Twitter cuando yo estaba en la Casa Blanca. Me decepcionó la forma en que Twitter me trató. No volveré a Twitter”.

— Abril Mulato

Video no muestra crucifijo de catedral de Kiev siendo trasladado a búnker

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra cómo tras la invasión rusa un crucifijo de la catedral Santa Sofía de Kiev, en Ucrania, es trasladado a un búnker ante decenas de fieles que atestiguan su paso por las calles de la ciudad.

LOS HECHOS: La grabación circula en internet desde 2015 y muestra la procesión en honor a un soldado caído en la ciudad de Lviv, al occidente de Ucrania, no en Kiev.

Una publicación que circula en Instagram dice falsamente que el video de 45 segundos de duración muestra cómo decenas de personas observan en las calles de Kiev cuando un crucifijo de la catedral Santa Sofía es trasladado a un búnker.

Se sugiere que esto ocurrió tras la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero.

En el video se observa cómo decenas de personas observan el paso del vehículo que supuestamente lleva el crucifijo por las calles.

Pero esto no es verdad. La grabación en realidad circula en internet desde 2015 y corresponde a la procesión organizada en la ciudad de Lviv en honor a un soldado ucraniano fallecido en combate.

Una versión extendida del mismo video, de 8 minutos 40 segundos, aparece publicada a fines del 2015 con el título “Observen, hermanos rusos, cómo los ucranianos reciben a un héroe cyborg”.

Al inicio y al final del video aparece un texto superpuesto que dice: “Gloria a los Héroes de Ucrania. Muerte a los ocupantes rusos”.

El término “cyborg” fue utilizado en Ucrania para referirse a los soldados que pelearon para defender el Aeropuerto Internacional de Donetsk, en Ucrania, tras agresiones de rebeldes pro-rusos en esa región.

Además, al observar algunas de las señales viales que aparecen en el video, AP corroboró que la procesión ocurrió en Lviv.

Tampoco existe evidencia de que alguno de los crucifijos de la icónica catedral de Kiev hayan sido removidos y trasladados a algún búnker.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha alertado que la catedral y otros sitios emblemáticos de Ucrania están en riesgo ante los ataques lanzados por Rusia.

— El periodista Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

No se hallaron cuerpos de mujeres sin vida durante búsqueda de joven desaparecida

LA AFIRMACIÓN: Durante la búsqueda de Debanhi Escobar, una joven de 18 años que desapareció el 8 de abril a las afueras de Monterrey, capital del estado mexicano fronterizo de Nuevo León y que fue hallada sin vida casi dos semanas después, se encontraron cinco cuerpos de mujeres reportadas como desaparecidas.

LOS HECHOS: Según el gobierno de Nuevo León la información es errónea y las cinco mujeres fueron localizadas con vida.

“Circula un boletín con información errónea en el que señalan que en la búsqueda de Debanhi Escobar fueron también localizados 5 cuerpos de mujeres sin vida con reporte de desaparición, lo cual es falso, toda vez que estas 5 mencionadas fueron localizadas con vida el 20 de abril”, dice un tuit del gobierno de Nuevo León publicado el 22 de abril.

El mensaje está acompañado de cinco fotografías en las que aparecen las imágenes y los nombres de cinco mujeres: Ingrid Guadalupe Castillo, Irma Hernández Cruz, Jenifer Nicool Almaguer Vargas, Irlanda Marcela Ramírez Martínez y Brisa Anahí Porras Cerda. En cada una de ellas se lee la leyenda “localizada con vida”.

El 8 de abril Escobar de 18 años, salió de un taxi a mitad de la noche, todavía sin una razón clara, buscando volver a casa tras haber asistido a una fiesta. El 9 de abril fue reportada como desaparecida y una fotografía de ella a la orilla de la carretera tomada por el conductor del taxi del que se bajó se compartió en redes sociales para exigir su búsqueda.

El 21 de abril la Fiscalía estatal informó que habían encontrado un cuerpo sin vida dentro de la cisterna de agua de un motel ubicado en la zona donde se vio por última vez a Escobar y que todo apuntaba a que se trataba de la joven. El 22 de abril fuentes forenses confirmaron que era ella.

Mario Escobar, padre de Debanhi, denunció que “la fiscalía no hizo su trabajo correctamente” ya que los equipos de búsqueda -unas 200 personas y perros- habían estado en el motel en el que se encontró el cadáver.

A raíz de esto, en las redes sociales los usuarios les reclamaron a las autoridades por las inconsistencias en la investigación. También la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), medios de comunicación y usuarios de redes sociales afirmaron erróneamente que durante el proceso de búsqueda de Escobar se encontraron los cuerpos de otras cinco jóvenes que habían sido reportadas como desaparecidas o no localizadas.

Las publicaciones incluían las imágenes de las fichas de las mismas cinco mujeres desaparecidas y localizadas con vida que compartió el gobierno de Nuevo León.

Pero las autoridades estatales desmintieron la información a través de sus redes sociales el 22 de abril. También la Comisionada de Búsqueda de Nuevo León, María de la Luz Balderas, negó este dato en un mensaje a AP el mismo día.

El 25 de abril la Comisión de Búsqueda de Personas de Nuevo León publicó una carta abierta dirigida a la CNDH, que también difundió la información errónea, para que rectificara su pronunciamiento.

Por su parte, la CNDH publicó un comunicado en el que confirmó que la información compartida inicialmente contenía errores producto de noticias que circularon profusamente y que, al verificarse su falsedad, se corrigió de inmediato.

— Abril Mulato

Cantante colombiana Karol G no murió en accidente aéreo

LA AFIRMACIÓN: El 24 de abril la reconocida cantante colombiana Karol G murió en un accidente aéreo.

LOS HECHOS: La artista no ha muerto. Además, la imagen de un avión accidentado que ha sido utilizada para diseminar la afirmación falsa corresponde a un incidente ocurrido en 2018 en Honduras y ella no viajaba en la aeronave.

LOS HECHOS: Una publicación que circula en Facebook afirma falsamente que la cantante Karol G murió el 24 de abril en el accidente aéreo que aparece en una imagen.

La foto muestra un avión colapsado partido en dos. “¡Triste noticia! El mundo está de luto tras la trágica muerte de la cantante Karol G, ocurrió hace unos instantes y la gente se ha tirado a las calles a llorar su pérdida”, dice un texto en la publicación.

Se añade que un enlace en la publicación contiene información sobre la supuesta tragedia, pero al dar click sólo despliega un video de YouTube en el que se habla sobre críticas hechas en redes sociales contra Karol G. La grabación no menciona ningún accidente aéreo.

Además, la cantante no ha muerto. Incluso, el 25 de abril la artista anunció a través de sus cuentas verificadas de Instagram, Twitter y Facebook que en septiembre iniciará un tour global.

La imagen del avión accidentado no es reciente. La foto fue difundida por la agencia de noticias Agence France-Presse (AFP) el 22 de mayo de 2018 y corresponde a un accidente ocurrido en Tegucigalpa, Honduras.

“Personal de emergencia, soldados hondureños y oficiales de policía trabajan en el sitio de un accidente después de que un avión se descarriló de la pista en el aeropuerto internacional Toncontín y colapsó sobre un bulevar transitado en Tegucigalpa”, dice la descripción de la foto disponible en el banco digital de imágenes de la agencia.

De acuerdo con la descripción de la imagen capturada por el fotoperiodista de AFP Orlando Sierra, al menos seis pasajeros estadounidenses resultaron heridos en el accidente del avión que provenía de Austin, Texas.

Representantes de Karol G no respondieron a solicitudes de AP sobre la afirmación falsa que circula.

— Marcos Martínez Chacón

