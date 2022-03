of

3 of 3

of

2 of 3

of

1 of 3

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

___

Foto no muestra a padre protegiendo a hijo ciego en trifulca en estadio mexicano

LA AFIRMACIÓN: Una imagen muestra a un padre abrazando y protegiendo a su hijo ciego durante la batalla campal que tuvo lugar el 5 de marzo en el Estadio Corregidora, ubicado en la ciudad de Querétaro, a 218 kilómetros al norte de la capital mexicana.

LOS HECHOS: El pasado 5 de marzo se registró una batalla campal entre las barras de los dos equipos que jugaban en el torneo de clausura 2022 en el estadio Corregidora.

El partido fue interrumpido a los 62 minutos cuando estallaron riñas en distintas zonas del graderío del estadio y aficionados ingresaron al campo para protegerse de las peleas.

Minutos más tarde varios aficionados que reñían en la tribuna invadieron la cancha, donde continuaron agrediéndose a puñetazos y patadas. Algunos utilizaron sillas, palos y barras metálicas para golpearse. Otros destrozaron uno de los banquillos y algunos más pelearon en los túneles.

Desde la noche del 5 de marzo, usuarios de las redes sociales compartieron imágenes de la violencia en el estadio.

Una fotografía compartida ampliamente muestra a un hombre de cabello negro, utilizando la playera roja y negra del equipo Atlas y unos lentes oscuros. El hombre está abrazando a otro de cabello cano y vestido con una camisa a cuadros blanca y azul.

Ambos se encuentran en las gradas del estadio Corregidora. Frente a ellos se ve a dos hombres peleando a golpes y atrás a personas alejándose del conflicto.

Usuarios de las redes sociales han compartido la imagen asegurando incorrectamente que el joven de la playera roja y negra es ciego y que su padre es el hombre de cabello cano que lo está abrazando.

“ESTA IMAGEN ESTÁ DANDO VUELTA AL MUNDO. UNA IMAGEN TRISTE Y DOLOROSA. Un padre protegiendo a su hijo ciego, una de muchas de las fotos del lamentable hecho ocurrido el día de ayer durante el partido de Atlas contra Querétaro. #méxico”, dice una publicación en Twitter.

Pero esto no es real. A través de su perfil de Facebook, el usuario Ricardo Rawers señaló que él es quien aparece en la foto y desmintió las afirmaciones que circularon en las redes sociales.

Antes de la aclaración anterior, el usuario publicó en su perfil fotografías y videos de lo sucedido en el estadio el mismo día en el que ocurrieron los hechos. También publicó un mensaje donde informa que tanto él como su abuelo están bien y posteriormente una imagen de él y su abuelo antes de que se registrara la trifulca; en ésta aparecen sonriendo y él no usa lentes oscuros.

La AP contactó al usuario de Facebook en busca de un comentario pero este no respondió de inmediato.

La Fiscalía de Querétaro informó el 6 de marzo que se inició de oficio una investigación por los delitos de homicidio en grado de tentativa, violencia en espectáculos deportivos, posible apología del delito, asociación delictuosa y delitos cometidos por servidores públicos.

El gobierno informó que la batalla campal dejó un saldo de 26 heridos, tres de ellos de gravedad.

— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.

____

Imagen no corresponde a trifulca reciente en estadio mexicano

LA AFIRMACIÓN: Una fotografía muestra los hechos de violencia que ocurrieron en el estadio Corregidora el pasado 5 de marzo de 2022.

LOS HECHOS: Una publicación señala incorrectamente que una imagen muestra las agresiones que se vivieron en el estadio Corregidora el pasado 5 de marzo cuando se enfrentaron las barras de los equipos a los 62 minutos de iniciado el encuentro.

“Al primer fifa que venga a decir ‘es que no rayen los monumentos’ ‘esas no son formas’ ‘rompiendo y quemando todo no van conseguir nada’ les voy a mostrar las fotos de lo sucedido hoy en Querétaro #VerguenzaNacional”, dice un tuit que está acompañado de una fotografía tomada en lo que parece ser un estadio de futbol.

En la imagen se ve a personas peleando en unas gradas de color gris. En la foto se ve a un hombre de cabello negro que porta una playera deportiva azul marino con azul claro y rayas blancas delgadas jalando a otro que porta playera blanca. Atrás de él un hombre hondea un cinturón negro y más atrás se ve a un hombre sin playera.

Pero esta imagen no se tomó en la batalla campal.

Al realizar una búsqueda inversa de imágenes, la The Associated Press encontró que la fotografía corresponde a un enfrentamiento ocurrido en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, ubicado en San Luis Potosí, durante la jornada 14 del torneo de apertura 2019 que se realizó el 20 de octubre de ese año.

En dicho encuentro se enfrentaron San Luis Potosí y Querétaro y el gobierno informó que sólo hubo “heridos leves” y ningún muerto.

En relación a la reciente trifulca en Querétaro, la Fiscalía de Querétaro informó que hasta el 8 de marzo que se habían ejecutado 14 de 28 órdenes de aprehensión.

— Abril Mulato

____

Foto no muestra a presidente ucraniano con un símbolo nazi

LA AFIRMACIÓN: Una imagen muestra al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy mientras sostiene una camiseta con una esvástica.

LOS HECHOS: La imagen fue alterada, la versión original muestra al mandatario con una playera de la selección nacional de futbol ucraniana, que no contiene el símbolo nazi.

Publicaciones que circulan en Twitter y Facebook muestran la foto alterada de Zelenskyy sosteniendo la camiseta color amarillo con la esvástica, que aparece en color azul.

Usuarios que compartieron la imagen cuestionaron a quienes han expresado apoyo a Ucrania y a Zelenskyy tras la invasión rusa ocurrida este 24 de febrero.

Pero la foto fue alterada. La imagen original fue publicada por Zelenskyy en su cuenta verificada de Instagram y en ella aparece sosteniendo la camiseta de la selección nacional ucraniana, sin símbolos nazis.

El mandatario publicó la imagen el 8 de junio de 2021 para promover la nueva playera oficial de la selección nacional de su país.

“La nueva imagen del equipo nacional de futbol de Ucrania es definitivamente especial. Sin duda es impactante. Muestra diversos símbolos que unen Ucrania desde Lugansk hasta Úzhgorod, de Cherníhiv a Sebastopol. Nuestro país es uno e indivisible. Crimea es Ucrania”, escribió el presidente.

Zelenskyy ha sido reconocido a nivel mundial por haber permanecido en el país tras la ofensiva militar rusa para pelear con el ejército.

Poco antes de la invasión el presidente ruso Vladimir Putin dijo que la ofensiva militar contra Ucrania tenía como fin “desnazificar” a ese país, pero en respuesta Zelenskyy rechazó promover el nazismo.

“Se dice que somos nazis. ¿Cómo puede apoyar el nazismo una nación que entregó ocho millones de vidas para combatirlo? ¿Cómo puedo ser un nazi? Que se lo digan a mi abuelo. Estuvo durante toda la guerra en la infantería del ejército soviético y murió como coronel en la Ucrania independiente”, respondió Zelenskyy en un video.

Tras la invasión el 24 de febrero, en redes sociales han circulado afirmaciones falsas con imágenes de sitios y momentos distintos para decir erróneamente que se trata de hechos ocurridos en el contexto de la ofensiva militar rusa.

— El periodista de AP Marcos Martínez verificó esta información.

____

Gobierno mexicano no detectó dron con explosivos sobre oficina presidencial

LA AFIRMACIÓN: Un video que circula en las redes sociales asegura que fue detectado un dron con explosivos volando sobre Palacio Nacional, donde trabaja el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

LOS HECHOS: Un video difundido por el canal “The Nopal Times” de Facebook asegura de manera incorrecta que el Palacio Nacional se encuentra resguardado por seguridad pública debido a que se halló el dron con explosivos.

La conductora, a lo largo del video, mezcla noticias no relacionadas entre sí para asegurar que detrás del dron supuestamente están grupos feministas que protestarían el 8 de marzo en Ciudad de México.

“¡Alerta nacional! AMLO corre peligro. Detectan dron con TNT sobrevolando Palacio Nacional”, dice el título del video. Sin embargo, eso es impreciso.

El 7 de marzo, durante su tradicional conferencia matutina, el presidente criticó la eventual violencia en las manifestaciones por el 8 de marzo: “Hago un llamado a quienes van a manifestarse mañana, las mujeres, para que no se caiga en provocaciones y no haya violencia, porque tenemos información de que se están preparando con marros, con sopletes, con bombas molotov”.

Ni el presidente ni su oficina de prensa han dado a conocer que hubieran detectado drones con explosivos. Las vallas que se pusieron alrededor de Palacio Nacional eran con motivo de la marcha feminista del 8 de marzo, no por una amenaza de seguridad.

La conductora de The Nopal Times usó una nota titulada “Explosiva guerra de drones entre cárteles”, del medio Zeta, de Tijuana, en la que se habla del uso de estos aparatos por parte del crimen organizado, pero en ningún momento se relaciona con las marchas feministas.

Además, la conductora usa imágenes de un zepelín que sobrevoló el 7 de marzo la Ciudad de México con la leyenda “10 feminicidios diarios”, para concientizar sobre la violencia de género.

Finalmente, la misma conductora señala que en Palacio Nacional se han tomado medidas extremas para atacar drones, sin embargo, hace varios años la propia presidencia de México dio a conocer que se han instalado equipos antidrones para que no sobrevuelen el edificio por seguridad nacional.

El propio video usa una nota de 2021, de Forbes, para mostrar que hay tecnología antidrones en el Palacio Nacional. Pero en ningún momento presenta evidencia del supuesto dron con explosivos.

La Presidencia no respondió una consulta hecha por AP.

— El periodista de AP Rafael Cabrera verificó esta información.

___

Gobierno mexicano no convocó a ciudadanos para pelear en Ucrania

LA AFIRMACIÓN: El 24 de febrero, la Secretaría de la Defensa Nacional mexicana (Sedena) convocó a los ciudadanos nacidos de 1965 en adelante para recibir entrenamiento militar con el fin de unirse a la guerra en Ucrania.

LOS HECHOS: Publicaciones que circulan en Facebook incluyen la imagen del supuesto comunicado con el logo oficial de la Sedena para decir falsamente que el organismo federal lanzó la convocatoria.

“El ciudadano presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de nuestro país ha decidido brindar todo el apoyo militar a las fuerzas aliadas que combaten en Kiev, capital de Ucrania”, dice el documento falso fechado el 24 de febrero, día en que Rusia invadió Ucrania.

El comunicado apócrifo agrega que quienes respondan a la convocatoria recibirán adiestramiento militar “para enfrentar al enemigo” y que quienes ignoren el llamado serán considerados traidores a la patria.

Pero el coronel Juan José Montiel Maldonado, titular de Comunicación Social de la Sedena, dijo a AP que el documento que circula en internet “es falso”.

Además, AP no encontró ningún indicio en los comunicados oficiales del gobierno federal mexicano de que haya emitido una convocatoria como esa.

Tras la invasión rusa a Ucrania el gobierno mexicano condenó la ofensiva militar y el presidente López Obrador dijo que no enviará ayuda militar a esa nación.

“Nosotros no mandamos armas a ningún lado, nosotros somos pacifistas”, dijo López Obrador en una conferencia de prensa el 4 de marzo.

Días antes, el 25 de febrero, en una sesión convocada por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), órgano en el cual México ocupa un asiento temporal, el representante mexicano Juan Ramón de la Fuente reiteró el rechazo a las acciones de Rusia en Ucrania.

“Lo hacemos con base en los principios constitucionales de política exterior, pero también con base en nuestra propia experiencia histórica. México ha sufrido invasiones en el pasado y éstas han tenido un alto costo para nuestro país”, dijo De la Fuente en un mensaje videograbado antes de la sesión y difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

— Marcos Martínez Chacón

___

Presidente mexicano no ordenó detener a familiar de exmandatario

LA AFIRMACIÓN: Una publicación que circula en las redes sociales asegura que, por orden del presidente mexicano, se detuvo en un operativo a un familiar del exmandatario Felipe Calderón, quien gobernó el país entre 2006 y 2012.

LOS HECHOS: Las imágenes mostradas son de Facundo Rosas, excomisionado de la Policía Federal, detenido en enero por presunto tráfico de armas en el operativo “Rápido y Furioso”. No es familiar de Calderón y su arresto se dio gracias a un incidente de tránsito y no durante un operativo militar.

Entre 2009 y 2011, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, en inglés) introdujo a México alrededor de 2.500 armas con chip para venderlas a presuntos criminales, poder rastrearlas y lograr su detención.

A esa operación fallida se la conoció como “Rápido y Furioso” y generó un desencuentro entre México y Estados Unidos sobre la estrategia para combatir al crimen organizado.

Mientras el gobierno de Estados Unidos reconoció errores en la operación, el pasado 9 de enero la Fiscalía General de la República (FGR) de México dio a conocer que existían siete órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios mexicanos involucrados en el caso, a quienes se los señala de haber permitido el tráfico ilegal de armas hacia México.

Uno de los siete señalados es Facundo Rosas, excomisionado de la Policía Federal y quien fue cercano a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal y quien ahora está preso en Nueva York por sus vínculos con el cártel de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Rosas fue detenido el pasado 28 de enero en Ciudad de México por presuntamente haber atropellado a una mujer. Cuando fue presentado ante las autoridades, le fue notificado que existía la orden de aprehensión por “Rápido y Furioso”.

Sin embargo, en las redes sociales comenzó a circular una publicación en la que se asegura que su arresto fue debido a un operativo ordenado por el presidente López Obrador y que Rosas, además, es familiar del expresidente Calderón.

Pero Rosas fue detenido por la Policía de Ciudad de México por haber atropellado a una mujer y posteriormente fue llevado a la FGR. Tampoco es pariente del expresidente Calderón.

Rosas comenzó su carrera como servidor público en 2002 en la Procuraduría General de la República, la cual fue sustituida por la FGR y es la misma autoridad que ahora lo acusa de tráfico de armas.

— Rafael Cabrera

___

Encuentra más verificaciones de la AP aquí: https://apnews.com/hub/ap-verifica

___

Sigue a @APFactCheck en Twitter: https://twitter.com/APFactCheck