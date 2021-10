TOKIO (AP) — Sunao Tsuboi, un sobreviviente del bombardeo atómico de Hiroshima que dedicó su vida a hacer campaña contra las armas nucleares, incluso durante un encuentro con el presidente Barack Obama en 2016, ha muerto. Tenía 96 años.

Tsuboi murió el 24 de octubre en un hospital en Hiroshima, en el suroeste de Japón. La causa de muerte fue una arritmia cardíaca provocada por la anemia, informó Nihon Hidankyo, el grupo nacional de sobrevivientes que él presidió hasta su muerte.

Cuando Obama realizó su visita a Hiroshima, estrechó largamente la mano de Tsuboi. Hablaron por intermedio de un intérprete y en un momento rieron. Tsuboi, un hombre amable pero apasionado, recordó que trató de hablar rápidamente para decirle a Obama que se lo recordará por haber escuchado a los sobrevivientes de la bomba atómica, llamados “hikabusha” en Japón.

“Pienso que es una persona seria, que tiene corazón para comprender a los demás”, dijo Tsuboi. Obama fue el primer presidente estadounidense en funciones que visitó Hiroshima.

Tsuboi tenía 20 años cuando sobrevivió milagrosamente a la bomba atómica lanzada por Estados Unidos sobre su ciudad natal el 6 de agosto de 1945, en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial.

Sufrió quemaduras graves y perdió parte de una oreja. Cuando recuperó la conciencia 40 días después de la bomba, la guerra había terminado. Estaba tan débil y cubierto de cicatrices que al principio solo podía arrastrarse por el suelo.

“Querían matarnos. No cabe duda sobre eso”, dijo Tsuboi en entrevista con The Associated Press en 2013.