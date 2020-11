Modelo somalí-estadounidense se aparta de la moda

MILÁN (AP) — La modelo somalí-estadounidense Halima Aden anunció que se alejará de la industria de la moda porque durante las restricciones impuestas por la pandemia advirtió que en ocasiones no se respetó debidamente su deseo de usar el hijab.

En una nota detallada en Instagram, Aden escribió que no se apresura “a regresar a la industria de la moda” y que finalmente ha escuchado los ruegos de su madre de “abrir los ojos”.

“Mi mamá me pidió hace MUCHO tiempo que abandonara el modelaje. Ojalá no fuera yo tan defensiva”, escribió la modelo de 23 años. “Gracias al COVID y mi separación de la industria he acabado por comprender dónde me equivoqué en mi viaje con el hijab”.

Aden es la primera modelo con hijab que aparece en las pasarelas de Milán y Nueva York. Ha aparecido en las tapas de numerosas revistas y en campañas en la prensa impresa.

Nacida en un campo de refugiados en Kenia, se trasladó a Estados Unidos con su familia cuando ella tenía 7 años. Fue la primera musulmana reina de la fiesta de graduación en su escuela secundaria en Minnesota, la primera miembro somalí del gobierno estudiantil en su universidad y la primera mujer con hijab en el certamen de Minnesota para Miss America.

En sus mensajes en Instagram, Aden recalcó los casos en que consideró que se respetó su hijab —por ejemplo, en la presentación de la línea de belleza Fenty de Rihanna— y dónde no se lo respetó, como en una que apareció con la cabeza envuelta en jeans.

“Estaba tan desesperada por tener cualquier ‘representación’ que perdí el contacto con mi identidad”, escribió. En otro mensaje, donde aparece con un pañuelo incrustado de cristales, dijo: “debería haber abandonado el plató porque era evidente que el estilista no tenía en mente una mujer con hijab”.

Dijo que su aceptación de las situaciones en las que no se respetaron sus creencias se debió a una mezcla de rebelión e ingenuidad. “Lo que le reprocho a la industria es la falta de estilistas MUSULMANES”, escribió.