Ministro de Defensa de Colombia en la cuerda floja por fallo

BOGOTÁ (AP) — Un tribunal de Colombia aceptó anular el nombramiento del ministro de Defensa, Diego Molano, luego de concluir que el gobierno incumplió una ley que exige que al menos el 30% de los cargos de máximo nivel decisorio del Estado sean desempeñados por mujeres. El gobierno puede apelar la decisión.

“Se ordenará al Presidente de la República para que, al hacer un nuevo nombramiento, éste cumpla con las disposiciones de la ley”, indica el fallo proferido el 7 de abril y publicado el miércoles.

Molano anunció, a través de un mensaje en Twitter, que apelará el fallo y continuará en el cargo en tanto se resuelve la apelación que le correspondería definir al Consejo de Estado en segunda instancia. Estos procesos pueden tomar incluso meses.

La demanda fue presentada por organizaciones de la sociedad civil como Dejusticia, Sisma Mujer, Humanas y la Red Nacional de Mujeres.

“Creemos que la ley debe cumplirse y hasta ahora no se ha hecho con el rigor y el compromiso político que se requiere”, dijo a The Associated Press Diana Guzmán, subdirectora de Dejusticia. “En el caso de los ministerios se tendría definitivamente un impacto positivo al generar mejores condiciones de participación política para las mujeres”, agregó.

Molano fue nombrado ministro de Defensa en febrero de 2021 y para ese momento en el gabinete presidencial sólo había cinco mujeres en los 18 ministerios existentes, por lo que las organizaciones demandantes argumentaron que su designación “se encuentra viciada”.

La Ley de Cuotas, como es conocida, fue aprobada en el 2000 para promover la efectiva participación de la mujer en el Estado. Sin embargo, se ha incumplido en varias ocasiones. Guzmán recordó que Dejusticia demandó en el 2012 al gobierno del presidente Juan Manuel Santos por incumplir la ley, sin embargo, luego del fallo en primera instancia el mandatario “autónomamente decidió dar cumplimiento y reorganizar su gabinete”.

Este fallo no es el único inconveniente que enfrenta el ministro Molano, ya que la próxima semana enfrentará un debate de moción de censura en el Congreso que de ser aprobada terminaría por separarlo de su cargo.

Los congresistas le pedirán explicaciones sobre un polémico operativo militar desarrollado el 28 de marzo en el departamento de Putumayo, al sur del país, en el que murieron 11 personas. El operativo estaba dirigido a combatir las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sin embargo, organizaciones de derechos humanos han advertido que en el lugar murieron civiles. Las autoridades investigan lo ocurrido.