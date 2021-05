Menos estadounidenses se muestran reacios a recibir una vacuna contra el COVID-19 que hace unos meses, pero las dudas sobre los efectos secundarios y cómo se probaron las inyecciones aún mantienen con recelo a algunos, revela un sondeo presentado el martes.

Solo el 11% de las personas que no se han vacunado dijeron que lo hará, mientras que el 34% dijo que definitivamente no se vacunará, según la encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.