Mauricio: Buscan contener derrame de barco encallado

En esta fotografía facilitada por Grégoire Rouxel, personas a bordo de una lancha evalúan el viernes 7 de agosto de 2020 los daños del derrame de combustible de un barco que encalló frente a las costas de Mauricio. (@gregrouxel vía AP)

JOHANNESBURGO (AP) — Los preocupados habitantes de la isla de Mauricio, en el océano Índico, llenaban el sábado sacos de tela con hojas de caña de azúcar para crear barreras improvisadas a fin de contener un derrame de miles de toneladas de combustible de un buque encallado que han puesto en peligro la vida silvestre de la zona.

El gobierno ha declarado una emergencia ambiental y Francia anunció que estaba enviando asistencia desde su isla Reunión en la zona. Las imágenes de satélite mostraban una mancha oscura que se extiende en las aguas color turquesa cerca de los humedales que el gobierno considera “muy delicados”.

“Cuando la biodiversidad está en peligro hay que actuar con urgencia”, dijo el sábado en un tuit el presidente francés Emmanuel Macron.

Trabajadores y voluntarios que atienden a la fauna silvestre transportaron docenas de tortugas bebé y plantas raras desde la isla Ile aux Aigrettes, próxima al derrame, hasta tierra dentro mientras aumentaban los temores de que un agravamiento del clima el domingo pudiera causar la rotura del buque japones a lo largo de las grietas del casco.

Reunión indicó el sábado en un comunicado que un avión de transporte militar estaba llevando equipo para controlar la contaminación a Mauricio y que un barco de la Armada zarparía hacia la nación isleña con materiales adicionales.

Los habitantes y ambientalistas por igual se preguntaban por qué las autoridades no actuaron con más rapidez después de que el barco encalló el 25 de julio en un arrecife. Las autoridades de Mauricio explicaron que el barco MV Wakashio transportaba casi 4.000 toneladas de combustible.

“Esa es la gran pregunta”, dijo Jean Hugues Gardenne, de la Fundación para la Fauna de Mauricio, a The Associated Press. “¿Por qué ese buque ha permanecido tanto tiempo sobre el arrecife de coral y no se ha hecho nada?”.

Este es el primer derrame de combustible en el país, señaló, y agregó que tal vez nadie esperaba que el buque se partiera. Durante días, los habitantes habían ido a observar el barco precariamente inclinado en tanto que un equipo de rescate efectúa trabajos, pero las olas del océano continúan golpeando la nave.