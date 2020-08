Many Wilton roads still closed or partially blocked

WILTON — Wilton police released the latest report on roads affected by Tropical Storm Isaias. As of 5 p.m. on Thursday the list included:

Ambler Ln

Antler Ln

Banks Dr

Belden Hill Rd

Black Alder Ln

Blueberry Hill

Borglum Rd

Branch Brook Rd

Buckingham Ridge

Calvin Rd

Cannon Rd

Catalpa Rd

Cedar Rd

Cheesespring Rd

Chicken St

Cobbs Mill Rd

Coley Rd

Collinswood Rd

Danbury Rd - Rt 7

Deerfield

Drum Hill Rd

Dudley Rd

Erdman Ln

Fairview Ln

Forest Ln

Forge Rd

Glen Hill Rd

Godfrey Ln

Graenest Ridge Rd

Granite Dr

Grey Rocks Rd

Grumman Ave

Grumman Hill Rd

Hearthstone Rd

Henry Austin

Hickory Hill Rd

Huckleberry Hill Rd

Kellogg Dr

Kent Rd

Liberty St

Linden Tree Rd

Little Fox Ln

Longmeadow Rd

Mayflower Dr

Millstone Rd

Mountain Rd

Musket Ridge Rd

New Canaan Rd

Newtown Tpke

Nod Hill Rd

Nutmeg Ln

Old Belden Hill

Old Boston Rd

Old Huckleberry Hill

Olmstead Hill Rd

Overridge Ln

Pimpewaug Rd

Pipers Hill Rd

Portland Ave

Powder Horn Hill Rd

Richdale Pl

Ridgefield Rd

Rivergate Dr

Rossimur Ct

Ruscoe Rd

Ryders Lane

Seir Hill Rd

Signal Hill Rd

Silver Spring Rd

Skunk Ln

Spoonwood Rd

Springbrook Ln

Stirrup Pl

Stonebridge Rd

Sturges Ridge Rd

Tall Trees

Tamarack Pl

Thayer Pond Rd

Thunderlake Rd

Trails End

Turtleback Ln

Twin Oak Ln

Vista Rd

Wakefield Dr

Wampum Hill Rd

Warncke

Westport Rd

Whipstick

Wild Duck Rd

Wildwood Rd

Winton Terrace