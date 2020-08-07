Many Wilton roads still closed or partially blocked
WILTON — Wilton police released the latest report on roads affected by Tropical Storm Isaias. As of 5 p.m. on Thursday the list included:
Ambler Ln
Antler Ln
Banks Dr
Belden Hill Rd
Black Alder Ln
Blueberry Hill
Borglum Rd
Branch Brook Rd
Buckingham Ridge
Calvin Rd
Cannon Rd
Catalpa Rd
Cedar Rd
Cheesespring Rd
Chicken St
Cobbs Mill Rd
Coley Rd
Collinswood Rd
Danbury Rd - Rt 7
Deerfield
Drum Hill Rd
Dudley Rd
Erdman Ln
Fairview Ln
Forest Ln
Forge Rd
Glen Hill Rd
Godfrey Ln
Graenest Ridge Rd
Granite Dr
Grey Rocks Rd
Grumman Ave
Grumman Hill Rd
Hearthstone Rd
Henry Austin
Hickory Hill Rd
Huckleberry Hill Rd
Kellogg Dr
Kent Rd
Liberty St
Linden Tree Rd
Little Fox Ln
Longmeadow Rd
Mayflower Dr
Millstone Rd
Mountain Rd
Musket Ridge Rd
New Canaan Rd
Newtown Tpke
Nod Hill Rd
Nutmeg Ln
Old Belden Hill
Old Boston Rd
Old Huckleberry Hill
Olmstead Hill Rd
Overridge Ln
Pimpewaug Rd
Pipers Hill Rd
Portland Ave
Powder Horn Hill Rd
Richdale Pl
Ridgefield Rd
Rivergate Dr
Rossimur Ct
Ruscoe Rd
Ryders Lane
Seir Hill Rd
Signal Hill Rd
Silver Spring Rd
Skunk Ln
Spoonwood Rd
Springbrook Ln
Stirrup Pl
Stonebridge Rd
Sturges Ridge Rd
Tall Trees
Tamarack Pl
Thayer Pond Rd
Thunderlake Rd
Trails End
Turtleback Ln
Twin Oak Ln
Vista Rd
Wakefield Dr
Wampum Hill Rd
Warncke
Westport Rd
Westport Rd
Whipstick
Wild Duck Rd
Wildwood Rd
Winton Terrace