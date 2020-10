ARCHIVO - En imagen de archivo del jueves 11 de junio de 2020, la ministra italiana de Innovación Tecnológica y Digitalización, Paola Pisano, muestra en su celular una app de rastreo de contagios que Italia lanzó como parte de los esfuerzos por contener la propagación de COVID-19, durante una entrevista con The Associated Press en Roma. (AP Foto/Domenico Stinellis, archivo) less