López Obrador pide calma ante alza de muertes por virus

Una persona camina por la avenida Paseo de la Reforma, que luce prácticamente vacía, frente al Monumento a la Independencia el martes 2 de junio de 2020, en la Ciudad de México. (AP Foto/Fernando Llano)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pidió el jueves a la población mantener la calma, un día después de que las autoridades sanitarias anunciaran un aumento de 1.000 nuevas muertes por COVID-19, una cifra que supera en más del doble la anterior reportada para un periodo de 24 horas.

La razón del repentino incremento de decesos se debió a varios factores, entre ellos la confirmación e inclusión de fallecimientos ocurridos en los últimos 25 días, de acuerdo con funcionarios de salud. Pero el país también vive el momento más crítico de la epidemia, con un drástico aumento en el número de de contagios confirmados o sospechosos.

“Que no haya psicosis, que no haya miedo, que no haya temor, que no hagamos caso al amarillismo”, exhortó López Obrador el jueves desde el estado sureño de Chiapas.

El país se encuentra en la primera semana posterior a que se declarara el fin de la fase de distanciamiento social impuesta por el gobierno federal, al tiempo que el presidente continúa con una gira de una semana en la que intenta reactivar la economía del país. López Obrador dijo que recomendaría medidas más severas en caso de que se registre un aumento en el número de contagios.

La tarde del miércoles, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó durante su conferencia de prensa nocturna que el gobierno estaba reportando 1.092 fallecimientos adicionales, y dijo que el incremento se debió a los retrasos en el procesamiento de resultados de las pruebas y otras razones no especificadas.

“Tuvimos un muy sustancial incremento en la mortalidad”, sostuvo.

El número de casos nuevos confirmados llegó a 3.912, lo que incrementó el total de contagios en el país a 101.000 y más de 11.000 muertes. Ambas cantidades son consideradas inferiores a las reales dado el bajo índice de pruebas para COVID-19 que se realizan en México.

En general, el país ha registrado una cifra de muertos diaria de 300 a 400, luego de un máximo previo para un día de 501 decesos reportado el 26 de mayo. La Secretaría de Salud no ha respondido de momento a una petición de más información hecha el jueves.

