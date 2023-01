Líder ucraniano honra a muertos en accidente de helicóptero

KIEV, Ucrania (AP) — El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, acudió el sábado a una reunión emotiva con las familias de quienes murieron en un accidente de helicóptero a mediados de semana.

Zelenskyy habló con las familias de siete de los fallecidos en el accidente del miércoles en el área Brovary de Kiev, la capital del país. El helicóptero, en el que iban el ministro del Interior Denys Monastyrskyi y otros altos funcionarios, se estrelló en un jardín de niños en un suburbio residencial, matándolo a él y a aproximadamente una decena de personas más, incluso un niño en tierra.

Monastyrskyi, quien supervisaba la policía y los servicios de emergencia del país, es el funcionario de mayor jerarquía que ha muerto desde que Rusia invadió el país. Su muerte, junto con la del resto de la cúpula de su ministerio y toda la tripulación del helicóptero, fue la segunda gran calamidad que se abatió sobre Ucrania en cuatro días, después de que un misil ruso cayó en un edificio de apartamentos en la ciudad de Dnipro, en el sureste del país, matando a decenas de civiles.

En el sombrío evento del sábado en Kiev, Zelenskyy y su esposa colocaron flores en cada uno de los siete ataúdes cubiertos con las banderas azul y amarillo de Ucrania, tras lo cual el presidente habló brevemente con las familias mientras una pequeña orquesta interpretaba un adagio triste.

Se desconoce el motivo del accidente, pero Zelenskyy dijo días antes que sucedió porque el país está en guerra. Esa opinión la repitió el presidente del Parlamento de Ucrania, Ruslan Stefanchuk, después del servicio.

“Nada de esto habría pasado si no fuera por esta terrible y no declarada guerra que la Federación Rusa libra contra Ucrania”, declaró Stefanchuk. “Por lo tanto, debemos recordar esto y no olvidar a estas personas. Porque para Ucrania y los ucranianos, cada vida perdida es una gran tragedia”.

La guerra de Rusia en Ucrania, que comenzó hace casi un año, está actualmente “en un punto muerto”, dijo el sábado el ministerio de Defensa de Reino Unido. Agregó que las fuerzas ucranianas probablemente están logrando pequeños avances en el noreste, cerca del pueblo de Kreminna, mientras que las fuerzas rusas “probablemente se han estado reestructurando” en el pueblo oriental de Soledar después de capturarlo hace unos días.

“Hay una posibilidad realista de avances rusos” alrededor de Bakhmut, una ciudad oriental cuya captura le daría al Kremlin una muy esperada victoria tras meses de reveses en el campo de batalla, agregó el ministerio británico.