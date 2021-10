Japonesa Sumitomo niega venta de su mina en Bolivia

LA PAZ, Bolivia (AP) — La japonesa Sumitomo Corporation negó el lunes la venta a empresarios bolivianos de San Cristóbal, la mina a cielo abierto más grande del continente, y aseguró en un comunicado que “no se ha tomado ninguna decisión”.

“Aunque algunos medios informaron que Sumitomo Corporation vendería sus participaciones en Minera San Cristóbal (MSC), esto no ha sido anunciado por Sumitomo y no se ha tomado ninguna decisión”, dice el comunicado que la japonesa publicó en su sitio web y que fue confirmado a The Associated Press por la minera.