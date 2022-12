TOKIO (AP) — Japón comenzó el viernes a requerir pruebas de COVID-19 a todos los pasajeros procedentes de China como una medida de emergencia contra el alza de infecciones en dicha nación y en momentos en los que Japón enfrenta un aumento de casos del número de casos y un nivel récord de muertes.

En la víspera, Japón reportó una cifra récord de 420 muertes por coronavirus, rompiendo el récord anterior de 415 decesos reportados el miércoles, de acuerdo con el Ministerio de Salud.

Las cifras de muertes son más altas que las reportadas a diario en el punto máximo del brote anterior en agosto, cuando superaron las 300. Los expertos señalaron que el aumento más reciente no está claro, pero podría estar relacionado con decesos por el empeoramiento de enfermedades crónicas entre pacientes de edad avanzada.

Japón endureció sus medidas fronterizas el viernes, haciendo obligatoria la prueba de antígenos que ya se realizaba a pasajeros sospechosos de estar infectados a todas las personas procedentes de China. Aquellos que arrojen un resultado positivo serán colocados en cuarentena por hasta siete días en instalaciones designadas y sus muestras serán utilizadas para análisis de genoma.

Las medidas fueron implementadas previo a las vacaciones por el Año Nuevo, durante las cuales mucha gente viaja y asiste a fiestas. Los vuelos directos entre China y Japón estarán limitados por ahora a cuatro aeropuertos japoneses, dijeron funcionarios del gobierno.

Hace unos meses, Japón dejó de solicitar pruebas de COVID-19 para las personas que arribaban a la nación y que contaban con al menos tres dosis de la vacuna, esto como parte de una relajación cautelosa de las medidas implementadas por la pandemia luego de que el país cerró sus fronteras a los turistas extranjeros durante dos años. La temporada de vacaciones de este año será la primera sin restricciones sobre el virus, aparte de las recomendaciones sobre el uso de mascarillas y la realización de pruebas.

Actualmente, Japón está reportando unos 200.000 casos diarios.

En una reunión celebrada hace unos días, los expertos advirtieron que la rápida propagación de la influenza en este invierno también tiene el potencial de añadir presión a los sistemas médicos.

China revocó recientemente los controles antivirus que mantuvieron al país aislado durante casi tres años y anunció esta semana planes para volver a expedir pasaportes y visados para viajes al extranjero. Esto podría enviar a muchos chinos al extranjero con motivo de las vacaciones del Año Nuevo Lunar en enero, lo que aumentaría la preocupación por la posible propagación del virus.

India, Italia, Corea del Sur y Taiwán también han respondido a la oleada china de infecciones exigiendo pruebas del virus a los visitantes procedentes de China. Estados Unidos anunció el miércoles que exigirá pruebas a todos los viajeros procedentes de China a partir del 5 de enero.

___

El periodista de The Associated Press Hyung-jin Kim in Seúl, Corea del Sur, contribuyó a este despacho.