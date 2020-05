Hawai arresta a turistas empeñados en ignorar cuarentena

Fotos sin fecha provistas por el Departamento de Seguridad Pública de Hawai de Yuliia Andreichenko y Borice Lepovskiy, turistas de California arrestados por violar las restricciones impuestas por el coronavirus en Hawai. (Departamento de Seguridad Pública de Hawai vía AP) less Fotos sin fecha provistas por el Departamento de Seguridad Pública de Hawai de Yuliia Andreichenko y Borice Lepovskiy, turistas de California arrestados por violar las restricciones impuestas por el ... more Photo: AP Photo: AP Image 1 of / 1 Caption Close Hawai arresta a turistas empeñados en ignorar cuarentena 1 / 1 Back to Gallery

HONOLULU, Hawai (AP) — Las autoridades de Hawai están tomando medidas contra turistas que están visitando playas, usando motocicletas acuáticas, yéndose de compras y violando en general los estrictos requerimientos de permanecer en cuarentena 14 días tras su arribo.

Una pareja de recién casados procedente de California salió repetidamente de su habitación en un hotel en Waikiki, pese a recibir varias advertencias por el personal del hotel, y fue arrestada. Otros han sido arrestados en una piscina de hotel, después de hacer compras en Costco o comprar comida para llevar de regreso a su hotel.

Las reglas, las más estrictas en Estados Unidos, han ayudado a mantener las tasas de infecciones relativamente bajas. Hasta el miércoles, Hawai reportaba 626 casos y 17 muertes.

Pero el encierro ha devastado la economía de las islas, que dependen grandemente del turismo. Desde el 26 de marzo, cuando Hawai puso en vigor las restricciones, unos 5.000 visitantes han arribado, comparado con unas 30.000 diarias antes de la pandemia.

La pandemia ha sacudido el estado, el desempleo ahora es de entre 25% y 35%. Funcionarios de la industria turística dicen que la tasa de ocupación de hoteles estaba 34% abajo comparada con marzo del año pasado. Más de 100 hoteles han suspendido sus operaciones y trabajadores despedidos esperan en largas colas en sitios de distribución de comida.

Eso hace que quienes violan las reglas resulten especialmente ofensivos, dijo la concejal de Honolulu Kym Pine, quien quiere que los viajeros sean monitoreados vía sus celulares o sometidos a pruebas del virus antes de abordar sus vuelos hacia Hawai.

“Las personas que vienen no se preocupan por nosotros. Vienen a Hawai a bajo costo y obviamente no les importa si tienen el virus o no”, dijo Pine. “Así que obviamente no les importa para nada esa madre o ese padre que no tienen empleo ni comida”.

Mientras están en cuarentena en un hotel o una residencia, los visitantes sólo pueden salir si es por emergencia médica. Eso significa no ir de compras, tampoco paseos en la playa o pedir servicios a su habitación.

Borice Lepovskiy, de 20 años, y Yuliia Andreichenko, de 26, una pareja de recién casados de California, fueron arrestados tras irse de paseo, comprar una pizza y negarse a firmar un acuerdo de cuarentena.

Están entre al menos 20 personas arrestadas en el estado por violar la cuarentena. Muchas otras han recibido citaciones y multas.