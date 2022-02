Hallan documentos presidenciales en propiedad de Trump

WASHINGTON (AP) — Una comisión legislativa investiga si el expresidente Donald Trump violó la ley de documentos presidenciales luego del hallazgo de cajas llenas de esos documentos en su mansión en Florida y la aparición de un informe periodístico sobre la destrucción de papeles cuando estaba en funciones.

La presidenta de la comisión de supervisión, Carolyn Maloney, expresó en un comunicado el jueves su “profunda preocupación porque no se entregaron estos documentos al Archivo Nacional y a la Administración de Documentos inmediatamente al término del gobierno de Trump y aparentemente se los retiró de la Casa Blanca”.

La demócrata Maloney envió una carta al archivista David Ferriero en la que pidió información sobre 15 cajas de documentos que el Archivo Nacional recibió de Trump en su resort de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.

La ley de documentos presidenciales ordena conservar los documentos de un presidente y su personal en los archivos. El mandatario saliente es responsable de entregarlos al Archivo Nacional al cabo de su mandato.

La comisión supervisora ha solicitado las comunicaciones entre el Archivo Nacional y los colaboradores de Trump acerca de las cajas desaparecidas e información sobre su posible contenido. Maloney ha pedido que se le entregue la información para el fin de la semana entrante.

La documentación tiene una importancia fundamental en cualquier presidencia, pero la de Trump en particular es objeto de interés para otra comisión legislativa que investiga la violenta insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio que intentó detener la certificación de la elección presidencial ganada por el demócrata Joe Biden. Trump, que es republicano, trató en vano de retener documentación de la Casa Blanca en una disputa judicial resuelta por la Corte Suprema.

El expresidente dijo en un comunicado que luego de discusiones colaborativas y respetuosas” el Archivo Nacional dispuso el trasporte desde Mar-a-Lago de “cajas que contenían documentos presidenciales en cumplimiento de la ley de documentos presidenciales”.

“Los papeles fueron entregados fácilmente y sin inconvenientes y de manera muy amistosa”, dijo Trump en el comunicado, y añadió que los documentos irán algún día a la Biblioteca Presidencial Donald J. Trump.

Existe también la preocupación de que Trump destruyera documentos antes de abandonar el cargo, inquietudes que el panel de supervisión expresó en una carta al archivista en diciembre de 2020, en las últimas semanas de la presidencia de Trump.

El diario The Washington Post informó recientemente que Trump “hizo trizas” datos tanto “confidenciales como sin importancia” y que el archivista ha pedido al Departamento de Justicia que investigue si Trump violó la ley de documentación. El departamento no hizo declaraciones. Un pedido de un organismo federal o el Congreso no significa que el departamento iniciará una demanda o siquiera investigará el asunto.