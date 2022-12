HKO-WHL-Sums-Seattle-Portland

Winterhawks 4, Thunderbirds 3 (SO)

First Period

1. Portland, Nguyen 9 (unassisted) 8:26.

2. Portland, Pasternak 5 (Alscher) 9:15.

Penalties — Sotheran Por (tripping) 10:11; Ciona Sea (unsportsmanlike cnd.) 15:16; Davidson Sea, Nguyen Por (roughing) 16:34; Gustafson Sea, O'Brien Por (roughing) 17:20.

Second Period

No Scoring.

Penalties — Fromm-Delorme Por (hooking) 1:10; Davidson Sea (slashing) 2:01; Nguyen Por (roughing) 7:44; Pickford Sea, Sotas Por (major, major-fighting) 10:18; Sawchyn Sea (roughing) 10:33; Cagnoni Por (slashing) 10:48; Portland bench (too many men, served by Buttazzoni) 13:15.

Third Period

3. Seattle, Pickford 3 (Davidson, Sawchyn) 7:24.

4. Seattle, Myatovic 10 (Sanders) 8:52.

5. Seattle, Davidson 14 (Crnkovic, Sawchyn) 16:17.

6. Portland, Cagnoni 9 (Stefan) 19:30.

Penalties — None.

Overtime

No Scoring.

Penalties — None.

Shootout — Portland wins 1-0

Portland: Klassen miss, Nguyen goal, O'Brien miss.

Seattle: Crnkovic miss, Sawchyn miss, Davidson miss.

Shots on goal by

Seattle 0 16 19 2 _ 37 Portland 13 7 8 5 _ 34

Goal — Seattle: Ratzlaff (33 shots, 30 saves). Portland: Giannuzzi (W, ).

Power plays (goals-chances) — Seattle: 0-5; Portland: 0-3.

Referees — Brayden Arcand, Graedy Hamilton. Linesmen — Cole Cooke, Brennan Walker.

Attendance — 9,863 at Portland.